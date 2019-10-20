Названы продукты, которые категорически нельзя есть

Диетологи из Испании составили список чрезвычайно вредных продуктов, которые не стоит есть даже в маленьких количествах.
Первый продукт, от которого нужно отказаться – рафинированная мука. Ее употребление вызывает скачок уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету, передает газета La Vanguardia.
"В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества", – отметила диетолог Мария Мерино. Эксперты советуют отдать предпочтение цельнозерновой муке.
Избегать также следует колбасных изделий, обезжиренных молочных продуктов, мяса глубокой переработки, выпечки, снеков, полуфабрикатов и алкоголя.
"Полезный" завтрак из хлопьев и зернового печенья также оказался под запретом. "Это очень вкусные продукты, которые вызывают привыкание, и это приводит к тому, что качество диеты значительно ухудшается", – сказала Мерино.
В статье подчеркивается, что диетологи ежедневно сталкиваются с заявлениями о пользе пары бокалов вина в день, однако это, по их словам, не только ложь, но и "настоящее варварство".
Иллюстрация. Продукты
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