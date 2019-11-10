Повышают иммунитет: названы самые полезные продукты ноября

Эксперты назвали пользу добавления в рацион питания "сезонных" овощей и фруктов ноября: айвы, тыквы, граната и хурмы.

Об этом сообщается в материале телеканала "Україна". Айва внешне схожа с яблоками, но аромат у нее более тонкий, а вкус – специфический и терпкий.

Это полезный фрукт, в котором содержится множество важных для организма веществ: белки, жиры, углеводы, глюкоза, фруктоза, никотиновая кислота, яблочная и лимонная кислота, пектины, соли железа, магния, калия, фосфора и кальция, а также витамины А, В, С, Е и РР.

Айва известна как общеукрепляющее, жаропонижающее, желчегонное и мочегонное средство. Сырая айва обладает антисептическим действием, а также полезна при астме и заболеваниях верхних дыхательных путей. Варенье из айвы улучшает работу пищеварительной системы, очищает организм от токсинов и является профилактикой воспалительных процессов.

В состав тыквы, помимо воды, входят азотистые и белковые вещества, органические кислоты, клетчатка, крахмал, каротин, глюкоза, фруктоза, сахароза, соли меди, фосфора, железа, цинка, а также в достаточном количестве витамины А, В1, В2, С, D, Е, РР и более редкие Т и К.

Зерна граната богаты витаминами, в косточках достаточное количество клетчатки, которая хорошо влияет на работу кишечника.

Этот фрукт содержит 15 аминокислот, витамины К, В9 и В6 и минералы, калий, медь и фосфор, которые активизируют иммунную систему и защищают организм от вирусов.

Также гранат обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Вещество пуникалагин, которое содержится в этом фрукте, делает гранат особенно полезным для сердечно-сосудистой системы.

Плоды хурмы содержат бета-каротин, который замедляет старение кожи и образование морщин, оказывает положительное влияние на глаза, позволяет сохранить зрение.

Хурма содержит моносахариды, которые хорошо влияют на работу сердечной мышцы. Для людей с сердечно-сосудистыми болезнями рекомендуется включить хурму в рацион.

Также хурма богата витамином С, хорошо защищает от простуды и ОРВИ и повышает иммунитет.

Иллюстрация Ostagram

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