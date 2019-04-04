Диета или спорт? Ученые выяснили, что эффективнее для похудения

Ученые Колорадского университета изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и выяснили, что является самым важным в борьбе с лишним весом.

Специалисты использовали метод двойной метки воды, заключающийся в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Daily.

По словам экспертов, такой способ является гораздо более надежным, чем использование опросников и дневников питания.

В итоге ученые пришли к выводу, что самым эффективным способом похудения являются именно физические нагрузки, а не диеты.

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Исследование показало, что спорт позволяет не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские медики и специалисты назвали одну из самых популярных диет на 2019 год. Этот тип питания помогает похудеть и не набрать вес снова.

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