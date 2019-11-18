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/ Здоровое питание

Диета для Рапунцель: названы продукты для здоровья волос

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За красивыми волосами можно сходить в салон красоты, потратив солидную сумму на маски, инъекции и прочие процедуры. А можно немного подкорректировать свой рацион, включив в него продукты, которые наполняют волосы здоровьем изнутри и делают их красивыми без усилий косметолога и парикмахера.

MedOboz выяснил у своего эксперта, консультанта по питанию Галины Купцовой, что нужно есть, чтобы локоны все больше радовали глаз и украшали свою обладательницу.

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Продукты для здоровья волос

Продукты для здоровья волос

Единственная

Жирная рыба

Лосось, сом, скумбрия, форель, сельдь и прочие виды жирной рыбы богаты жирными кислотами, необходимыми не только для здоровья сосудов и кожи, но и волос. Это вещество питает локоны изнутри, придает им мягкость и эластичность. Кроме того, рыба - это еще и источник белка, без которого нормальный рост волос просто невозможен.

Йогурт

Этот продукт также богатый источник белка. Но кроме этого, в йогурте есть много витамина В5, который способствует укреплению волосяных луковиц, предотвращая выпадение волос и их истончение. Только помните: выбирая йогурт, остановиться нужно на том, что содержит меньше всего сахара, а лучше вовсе не содержит, иначе продукт усвоится не должным образом.

Листовые овощи

Шпинат, салат, капуста, щавель и прочие зеленые листовые овощи – все это источники большого количества витаминов А и С, железа и фолиевой кислоты. Комплекс этих веществ всегда входит в состав специальных препаратов для увлажнения и питания волос, потому лучше не доводить себя до медикаментов, а употреблять их как можно чаще вместе с натуральной пищей.

Мясо

Курятина, телятина, свинина, баранина, крольчатина… Все это источник животного белка. В мясе содержатся все девять необходимых организму аминокислот, которые помогают сохранить и укрепить здоровье в целом, и в частности, волос.

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Морепродукты

Мидии, креветки, устрицы и другие морепродукты являются источником большого количества цинка. Волосяные луковицы нуждаются в этом веществе постоянно, иначе они ослабевают, от чего начинается процесс интенсивного выпадения волос.

Цитрусовые

Это источник аскорбиновой кислоты – витамина С, который помогает волосам сохранить эластичность, предотвращая их ломкость и расслоение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты помогают ускорить обмен веществ.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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