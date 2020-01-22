Диета для иммунитета: врач назвала топ противовирусных продуктов

Когда отовсюду атакуют различные опасные инфекции, сродни коронавируса, гриппа и т.д., волей-неволей начинаешь задумываться о дополнительной поддержке иммунитета.

И тут на помощь напрашиваются иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, поливитаминные комплексы и т.д. Но наш эксперт, семейный врач Наталья Деменко не рекомендует без назначения врача и начинать принимать подобные препараты, а вместо этого обратить внимание на свой ежедневный рацион и добавить в него побольше "противовирусных" продуктов.

MedOboz выяснил, какие продукты помогут организму держать удар и составил для вас список самых эффективных.

Правильные продукты помогут повысить устойчивость организма 7я

Цитрусовые

В лимонах, апельсинах, мандаринах, помело и т.д. содержится огромное количество витамина С, который стимулирует выработку в организме интерферона – особого гормона, от которого и зависит мощь защитных функций.

Кроме того, аскорбиновая кислота стимулирует процесс образования антител – клеток, отвечающих за уничтожение вирусов и бактерий, благодаря чему усиливается устойчивость организма в эпидемический период.

Мед

Его секрет в огромном количестве флавоноидов. Они также укрепляют защитные функции и помогают отражать атаки вирусов.

Имбирь

Этот продукт - мощный природный иммуностимулятор и поливитаминный комплекс в одном "лице". Так, в его состав входят витамины А, С, В1, В2 и микроэлементы натрий, калий, железо, магний, цинк, фосфор, кальций, которые нужны для полноценной слаженной работы организма.

Чеснок

Главная сила чеснока в веществе аллицин. Этот компонент не только уничтожает бактерии, но и блокирует выработку ферментов, которые способствуют распространению инфекций (даже вирусных) в организме.

Калина

Эта ягода со специфическим вкусом и запахом особенно нужна в сезон вирусного "раздолья". В ней содержится много аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, пектина, гликозидов и минеральных солей, благодаря которым она укрепляет организм, поддерживает общий тонус и повышает иммунитет.

Клюква

Кисло-сладкая клюква тоже должна стать вашей любимицей. Хинная и лимонная кислоты в этом продукте способны изменять структуру вирусов и буквально "поедать" их, выводя из организма еще до того, как они успеют навредить вам.

Липа

Напиток из липового цвета содержит сапонины и гликозиды. Эти вещества усиливают эффективность Т-лимфоцитов, которые уничтожающих вирусы. Потому старайтесь пить чаи с липой ежедневно, и лучше по нескольку раз.

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