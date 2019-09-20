Девушка из-за страха ест только бутерброды: фото после "диеты"

В Англии 29-летняя Эйприл Гриффитс рассказала, что почти всю жизнь питается только бутербродами с сыром из-за фобии.

Девушка поделилась, что страх перед едой у нее появился еще в детстве, пишет Daily Mirror.

"Когда я пытаюсь попробовать что-то новое, у меня начинается паническая атака. Все тело трясет, и я жутко нервничаю", – сообщила англичанка.

Девушка отмечает, что перед укусом она боится подавиться. Женщина пробовала есть рис, макароны и овощи, но каждый раз ее тошнит из-за "неприятной" консистенции.

При этом врачи не нашли у Гриффитс никаких отклонений в организме.

"Мне так надоели бутерброды с сыром, но никакое лечение не помогает. Я не могу преодолеть этот страх. Единственное, что я могу есть помимо сыра и хлеба – это чипсы. Мне нравятся те, что со вкусом сыра и лука, с креветками и со сметаной", – поделилась она.

Также она каждый день выпивает три большие пачки апельсинового сока.

Эйприл Гриффитс Daily Mirror

Эйприл Гриффитс Daily Mirror

Эйприл Гриффитс Daily Mirror

Эйприл Гриффитс в детстве Daily Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог развенчала популярный миф о еде.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!