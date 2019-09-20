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/ Здоровое питание

Девушка из-за страха ест только бутерброды: фото после "диеты"

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В Англии 29-летняя Эйприл Гриффитс рассказала, что почти всю жизнь питается только бутербродами с сыром из-за фобии.

Девушка поделилась, что страх перед едой у нее появился еще в детстве, пишет Daily Mirror.

"Когда я пытаюсь попробовать что-то новое, у меня начинается паническая атака. Все тело трясет, и я жутко нервничаю", – сообщила англичанка.

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Девушка отмечает, что перед укусом она боится подавиться. Женщина пробовала есть рис, макароны и овощи, но каждый раз ее тошнит из-за "неприятной" консистенции.

При этом врачи не нашли у Гриффитс никаких отклонений в организме.

"Мне так надоели бутерброды с сыром, но никакое лечение не помогает. Я не могу преодолеть этот страх. Единственное, что я могу есть помимо сыра и хлеба – это чипсы. Мне нравятся те, что со вкусом сыра и лука, с креветками и со сметаной", – поделилась она.

Также она каждый день выпивает три большие пачки апельсинового сока.

Эйприл Гриффитс

Эйприл Гриффитс

Daily Mirror

Эйприл Гриффитс

Эйприл Гриффитс

Daily Mirror

Эйприл Гриффитс

Эйприл Гриффитс

Daily Mirror

Эйприл Гриффитс в детстве

Эйприл Гриффитс в детстве

Daily Mirror

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Место
Англия
Теги
еда питание здоровье медицина
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