Детское питание и сгущенка: где "живет" опасное пальмовое масло

В Украине хотят запретить пальмовое масло, ставшее изгоем в ряде европейских стран. Соответствующий законопроект №3871 уже внесен в повестку дня украинского парламента и теперь ждет одобрения или отклонения.

Согласно законопроекту, главной причиной запрета пальмового масла является тот факт, что данный продукт негативно влияет на состояние здоровья потребителей. К тому же, производители игнорируют нормы относительно его использования и густо миксуют дешевое масло "пальмы" в свою продукцию. И часто, вместо положенных по стандарту дорогостоящих жиров.

"МедОбоз" узнал, чем же так опасно пальмовое масло, а также где притаился этот коварный продукт. Разбираться помогала терапевт-гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

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Провоцирует атеросклероз

Пальмовое масло является одним из богатейших источников насыщенных жиров. И таковые растительного происхождения очень устойчивы к различным факторам окружающей среды, потому пальмовое масло считается прекрасным консервантом.

Однако человеческий организм не способен переваривать такие вещества (не хватает ему пищеварительных ферментов, кислот и температуры). И в результате потребления пальмового масла нарушается липидный обмен, повышается уровень холестерина, от чего страдают сосуды и начинаются атеросклеротические процессы.

Все это в перспективе чревато преждевременным старением организма и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, приводя к тромбозу, инфарктам и инсультам.

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Провоцирует ожирение

Еще одно коварство пальмового масло в том, что чем больше его ешь, тем больше хочется. И это является второй причиной (первая - дешевизна) его добавления в такие популярные среди молодежи продукты, как бургеры, чипсы, сухарики и прочее.

В результате такого эффекта формируется некая зависимость от подобных продуктов, постепенно нарушается процесс обмена веществ и развивается ожирение. От которого, кстати, очень сложно избавиться.

Народная Правда

Провоцирует развитие рака

Пальмовое масло уже давно признано очень сильным канцерогеном.

Так, этот продукт способен изменять ДНК клеточных структур либо провоцировать внутриклеточные изменения. В любом случае итогом вмешательства может стать онкология.

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В самых неожиданных продуктах

Большинство из нас привыкли видеть пальмовое масло в молочных продуктах - масле, сметане, молоке, сыре и т.д. потому этикетки таких продуктов изучаются детально.

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Однако не стоит впечатляться. Его чаще всего можно встретить в шоколаде (кстати, распознать такой можно по вязкости - он почти не тает во рту, а жуется, подобно жвачке), сгущённом молоке, печенье, тортах, хлебе, мороженом, всевозможных соусах, чипсах (и не только картофельных). Добавляют его также во время приготовления продуктов из категории "фастфуд": картошка фри, гамбургеры, пицца, крылышки гриль и прочие.

Но и это не самое грустное. Как показал наш собственный мониторинг этикеток, пальмовое масло присутствует даже в продуктах для малышей! В частности, это детское питание (причем, не дешевое), пюре, хлопья для завтраков, детские глазурованные сырки и прочие.

В результате, после кормления такими продуктами малышей беспокоят частые срыгивания, колики и запоры.

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