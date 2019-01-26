Очищение организма: популярные диеты

Современный образ жизни часто приводит к накоплению вредных шлаков и токсинов в организме, для вывода которых пару раз в год стоит проводить процесс очищения.

OBOZREVATEL расскажет читателям про популярные диеты для тела и когда стоит проводить чистку.

Симптомы зашлакованности организма:

хроническая усталость, быстрая утомляемость и раздражительность;

частая головная боль;

налет на языке и неприятный запах из-за рта;

кровоточивость десен;

метеоризм (газы);

воспаления в желчных протоках, образование камней в желчном пузыре и почках;

плохое состояние кожи: сыпь, угри и акне;

неприятных запах тела;

лекарства плохо действуют, и человек долго не может вылечится;

проблемы с давлением.

Детокс medaboutme.ru

Для очищения организма от шлаков стоит придерживаться распорядка дня, кушать только здоровую пищу, обеспечить физическую нагрузку, спать не меньше восьми часов в сутки, пить как можно больше воды, принимать расслабляющую ванну и ходить в сауну. Также будет полезно употреблять в пищу продукты, которые помогают выводить шлаки: морковь, свекла, сок лимона, грейпфрута и апельсина, зелень, капуста, инжир, черная редька, яблоки, сельдерей, сладкий перец.

Питание для очищения организма полностью исключает такие продукты, как: молоко, маргарин и сахар, изделия из пшеничной муки, газированные напитки, колбасу, копчености, чипсы, мясные и рыбные полуфабрикаты.

Чистка организма при помощи детокс-диеты

Придерживаясь этой программы человек дает телу отдохнуть и восстановиться. Детокс заключается в изменении питания: отказе от обработанных и высококалорийных продуктов, тем самым очищая кишечник.

Внутренние органы работают каждый день, они переваривают и усваивают пищу, порой такая нагрузка бывает большой, тогда на помощь приходит детокс-диета, которая способна улучшить самочувствие, ускорить метаболизм и дать организму больше сил и энергии после "перезагрузки".

Полезно проводить детоксикацию организма после праздников или застолья, а так же как профилактику борьбы с лишним весом, поддерживая стройность и здоровье организма. Но перед тем, как начать практиковать, нужно обратиться к врачу.

Основные правила детокс-программы:

Не стоит начинать на следующий день после застолья, лучше подготавливать организм неделю плавно переходя на правильное питание: забыть про жареное, жирное, соленое, пить больше жидкости.

Создать спокойных рабочий режим, так как детокс – это своеобразный стресс и встряска для организма.

Самый известный вид детокса – соковый. Его главный принцип – это потребление овощей и фруктов в жидком виде: соки и смузи. Он создает щадящие условия для пищеварительной системы и не вызывает сильного аппетита, как при поедании овощных салатов. Вместе с соками также надо пить много воды и травяных чаев.

Основные правила детокса на соке:

соки нужно пить 6-7 раз в день;

постепенно снижать употребление твердой пищи;

завтракать лучше более питательным смузи;

соки не стоит держать в холодильнике, лучше их готовить за 15-20 минут до употребления;

цитрусовые фрукты лучше использовать по минимуму, так как они могут раздражать желудок;

при выходе из такой диеты желательно в первые несколько дней не перегружать организм тяжелой пищей.

Детокс harpersbazaar.com.ua

Польза от детокса:

Он направлен на оздоровление организма в целом, а после на снижение веса.

Такое очищение способствует нормализации кровяного давления и уровня холестерина; улучшению состояния кожи.

Детокс улучшает общее самочувствие и укрепляет иммунитет.

Нормализует работу пищеварительной системы, в частности восстанавливает микрофлору кишечника.

Является профилактикой болезней мочеполовой системы.

Снижает интенсивность аллергических реакций.

После такой очистки тяга к вредной еде значительно снижается, а то и вовсе пропадает. Вкусовые рецепторы становятся более чувствительными к тонкостям вкуса.

Вред от детокса:

Во время такой очистки можно почувствовать головную боль, дрожь, нервозность, так еще и слишком кислая среда соков может раздражать слизистую желудка, что может привести к нежелательным болям в животе.

Сидеть на соках стоит не больше двух дней подряд, так как слишком длительный их прием опасен вымыванием из организма вместе с токсинами и полезных жирорастворимых витаминов, что может попортить внешний вид кожи, могут начать выпадать волосы и даже портиться зубы.

В период интенсивных физических нагрузок, занятий в зале детокс может быть вреден.

Такое очищение противопоказано детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, больным сахарным диабетом, людям после 65 лет.

Всякое голодание чревато образованием камней в почках, нарушениями кровообращения, аритмией, головокружением, а в экстремальных случаях — даже инфарктом миокарда. Поэтому детокс хорош в меру. Лучше будет проконсультироваться с врачом и придерживаться правил.

Чистка организма отрубями

Отруби vekzhivu.com

Отруби являются натуральным и полностью безопасным продуктом, который стимулирует пищеварение. Они набухают в желудке и "выметают" шлаки вместе с собой. Их надо принимать три раза в день за полчаса до приема пищи. Две большие ложки отрубей надо запить половиной литра воды. Также их можно добавлять в блюда каждый день.

Такое очищение можно проводить один раз в год, а его длительность составляет один месяц. Одним из важных правил специалисты называют то,что нельзя увеличивать дозу, потому что отруби раздражают слизистую, поэтому этот способ противопоказан людям с гастритами, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки.

Чистка организма семенами льна

Семена льна содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и клетчатку. При добавлении в еду, они очищают кишечник природным способом, а также способствуют профилактике онкологических заболеваний и диабета.

Расскажем о двух наиболее популярных способах:

Измельченные семена надо смешать с медом или йогуртом, либо добавить непосредственно в пищу.

Приготовить отвар: на стакан семян три литра кипятка, выдержать два часа на водяной бане и процедить. Пить до 6 раз в день по одному стакану.

Полный курс чистки составляет около месяца.

Гречневая диета для очищения

Гречневая диета является одним из самых простых способов, чтобы почиститься. Также она очень популярная и доступная. Такой рацион позволяет не только почистить кишечник и ЖКТ, но и сбросить лишний вес. Благодаря гречневой крупе можно сбросить до 8 кг.

Основные правила:

Нужно исключить все добавки, которые усиливают вкус: соль, сахар, перец, специи.

Гречку нужно запаривать на ночь в кипятке.

Диета длиться 4-5 дней. В этот период разрешается есть только гречку с добавлением обезжиренного кефира.

Есть блюдо можно в любом количестве и в любое время.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов из британской комиссии по вопросам питания и здоровья, чтобы обеспечить здоровье для будущих поколений, необходимо максимально сократить потребление мяса и увеличить количество овощей и фруктов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!