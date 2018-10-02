Дети без ума! Известный украинский кулинар дал рецепт школьного обеда

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко считает, что наггетсы, приготовленные в духовке, способны с большим успехом заменить старые блюда в школьном меню.

О пользе и особенностях приготовления данного блюда он написал в своем блоге на OBOZREVATEL. По его словам, пора забыть о вредной пище из McDonald’s, ведь наггетсы могут быть вкусными и полезными одновременно. Клопотенко поделился рецептом.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 100 гр.

Паприка (по вкусу).

Соль, перец (по вкусу).

Панировочные сухари.

Как приготовить куриные наггетсы?

"Делаем фарш из куриного филе. Добавляем паприку, соль, перец и формируем наггетсы. Берем три емкости. В одной у нас будет слегка взбитое яйцо, во второй – мука, а панировочные сухари – в третьей.Обмакиваем наггетсы сначала в муке, потом в яйце, а потом обваливаем в панировочных сухарях.Выкладываем их на противень и ставим на 20 минут в духовку, разогретую до 180°С. Ну вот, наггетсы готовы!" - пишет Клопотенко в блоге.

Новости Как полезнее готовить пищу

Кулинар отметил, что школьное меню просто необходимо сделать современнее и с красивыми презентациями, чтобы пища выглядела живой и яркой.

"Ведь питание сильно влияет на наше здоровье. Кроме этого, то, что мы едим в детстве, формирует наши вкусовые предпочтения во взрослом возрасте. Поэтому очень важно, чтобы дети правильно питались в школьных столовых, а блюда, которые там готовят, были качественными и вкусными. Ведь я еще помню себя в юные годы, когда не хотел есть те безвкусные и некрасивые блюда", - рассказал Клопотенко.

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