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/ Здоровое питание

Дешево и полезно: диетолог развенчала миф о здоровом питании

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Для того, чтобы употреблять "здоровую" пищу, не обязательно тратить много денег и покупать огромное количество экзотических продуктов.

Об этом сообщила известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram. Она развенчала миф о том, что здоровое питание – это дорого и требует особых продуктов.

"Можно питаться здорово и дешево, а вот об особых продуктах мы поговорим", – отметила Комиссарова.

Диетолог развенчала миф о здоровом питании

Диетолог развенчала миф о здоровом питании

По словам диетолога, киноа, полбу и дикий рис можно с легкостью заменить на гречку, пшенку и овсянку.

"Чай матча также содержит кофеин (почему-то многие пытаются перейти с кофе на матчу, что не имеет смысла) и полезен не более, чем зеленый. Если вы его любите – отлично. Но отказываться нарочно от кофе, если его любите, – неправильно. Здоровому человеку можно до четырех чашек в сутки, исключение – беременные", – добавила она.

Комиссарова подчеркнула, что человеку, у которого нет непереносимости, обычное молоко не стоит заменять дорогостоящим – безлактозным или растительным. При умеренном потреблении, никакой разницы для веса и здоровья нет.

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По ее словам, у многих видов муки также нет особых различий. Рисовая, пшеничная или овсяная – вид совсем не важен, но в то же время нужно выбирать обойную или цельнозерновую муку.

Диетолог добавила, что особой пользы в кокосовом, кунжутном маслах тоже нету. Поэтому жарить можно и на топленом сливочном (оно также термоустойчиво), а в салаты – добавлять оливковое.

"И последнее: спирулина. Я видела часто, как девушки добавляют ее везде, ради "пользы". Аминокислоты, минералы, витамины... Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше. А если вы хотите получить максимум пользы, то придется съедать ее по 100 грамм", – подытожила она.

Нужно ли есть спирулину на диете? И менять привычный кофе на матчу? ⠀ Я неоднократно встречаю на своём приёме людей, которые уверены, что здоровое питание это: а) дорого, б) требует особых продуктов. ⠀ Про цену я уже писала пост, что можно питаться здорОво и дёшево, а вот об особых продуктах мы поговорим. ⠀ ✅Киноа, полбу и дикий рис отлично заменит гречка, пшенка и овсянка. Все эти крупы цельнозерновые и абсолютно взаимозаменяемы. ✅Обычное молоко не стоит заменять дорогостоящим безлактозным или растительным, если у вас нет непереносимости. При умеренном потреблении, никакой разницы для веса и здоровья тут нет 🤷‍♀ ✅Матча чай также содержит кофеин(почему-то многие пытаются перейти с кофе на матчу, что не имеет смысла) и полезен не более, чем зелёный чай. Если вы его любите - отлично, но отказываться нарочно от кофе, если его любите - неправильно, здоровому человеку можно до 4 чашек кофе в сутки, исключение - беременные ✅Нет особых преимуществ перед различными видами муки. Рисовая, пшеничная, овсяная - вид совсем не важен! Важно выбирать обойную или цельнозерновую муку, а вид ее на ваш вкус. ✅Мир пп-блогеров твердит нам, что надо покупать кокосовое масло, авокадо, кунжутное, но по сути, в том количестве, что мы его потребляем, значимой разницы в пользе нет. Жарить можно на топленом сливочном, оно также термоустойчиво, а в салаты добавлять оливковое. ✅И последнее: спирулина. Я видела часто, как девушки добавляют ее везде, ради "пользы". Аминокислоты, минералы, витамины...Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше. А если вы все равно хотите получить максимум пользы, то придётся съедать ее по 100 грамм, чтобы в этом был смысл. ⠀ ❤Про что ещё написать?

Публикация от Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, известный диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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питание
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