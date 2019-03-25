"Десерт снимет стресс": диетолог раскрыла важный секрет похудения

К строгим диетам стоит относиться осторожно, так как запреты раздражают психику человека, что увеличивает шансы "сорваться".

Об этом, как пишет Life.Ru, рассказала диетолог Нурия Дианова. Она отметила, что, нарушая установленные правила питания, человек пытается устранить раздражитель.

"В магазин идите только сытым, чтобы не набрать лишнего. Голодный покупатель относится к себе с большей жалостью и больше склонен к поощрению себя едой, особенно сладким", — сказано в материале.

Кроме того, существует даже специальный термин - Cheat meal (в переводе: "жульничать с едой"). Делать это позволяют себе даже спортсмены, например, один день в неделю разрешая себе есть все.

"Десерт в нужный момент может снять напряжение и стресс. Но в остальные дни лучше не давайте себе волю с вредными блюдами, держите форму. Пробуйте снова и снова выстраивать систему здорового поведения. Можно давать себе иногда слабину, но это не повод отчаиваться и заедать горе бутербродом", — подчеркивается в статье.

Иллюстрация pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как похудеть без диет и голодовок.

Она также назвала популярные диеты, которые не помогают сбросить лишнее, а убивают организм.

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