Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровое питание

"Десерт снимет стресс": диетолог раскрыла важный секрет похудения

477Читать материал на украинском

К строгим диетам стоит относиться осторожно, так как запреты раздражают психику человека, что увеличивает шансы "сорваться".

Об этом, как пишет Life.Ru, рассказала диетолог Нурия Дианова. Она отметила, что, нарушая установленные правила питания, человек пытается устранить раздражитель.

"В магазин идите только сытым, чтобы не набрать лишнего. Голодный покупатель относится к себе с большей жалостью и больше склонен к поощрению себя едой, особенно сладким", — сказано в материале.

Новости
Все вредны: развенчан миф о пользе диет

Кроме того, существует даже специальный термин - Cheat meal (в переводе: "жульничать с едой"). Делать это позволяют себе даже спортсмены, например, один день в неделю разрешая себе есть все.

"Десерт в нужный момент может снять напряжение и стресс. Но в остальные дни лучше не давайте себе волю с вредными блюдами, держите форму. Пробуйте снова и снова выстраивать систему здорового поведения. Можно давать себе иногда слабину, но это не повод отчаиваться и заедать горе бутербродом", — подчеркивается в статье.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как похудеть без диет и голодовок.

Она также назвала популярные диеты, которые не помогают сбросить лишнее, а убивают организм.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнесПитание
Теги
здоровьепохудениедиетологдиета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины