Действуют как пылесос: назван топ-5 продуктов для очищения организма

Человеческий организм имеет естественную систему детоксикации, чтобы избавляться от токсинов, которые он накапливает из пищи и окружающей среды.

При этом медики и диетологи спорят, достаточно ли этой способности на самоочищение и восстановление в условиях, когда мы ежедневно подвергаемся воздействию многих токсинов из-за неважной экологии. Об этом пишет "АиФ-Украина".

Большинство все же считает, что "дополнительная" помощь организму в виде большого количества чистой воды и определенных продуктов питания совершенно необходима. Поэтому врачи назвали топ-5 натуральных продуктов для детоксикации, которые можно использовать в ежедневном рационе – это чеснок, яблоки, капуста, овес и орехи.

Врачи назвали топ-5 натуральных продуктов для детоксикации

Эти продукты наиболее эффективно помогают очистить кровь, не допуская застоя и накопления вредных веществ в ней.

Например, чеснок, который все привыкли употреблять в качестве противовирусного средства, очень полезен и для крови – благодаря аллицину в своем составе, который благотворно влияет на белые кровяные тельца. Помимо этого, регулярное употребление чеснока защитит от риска возникновения инсульта и инфаркта. Также он помогает выводить из крови никотин, что очень полезно для курильщиков.

Чеснок выводит из крови никотин, а яблоки – соли тяжелых металлов

Самыми лучшими сезонными фруктами для очищения крови считаются яблоки. Они не только помогают "освобождать" кровь от токсинов, но и способствуют восполнению энергетических сил. Содержащийся в яблоках пектин выводит из крови соли тяжелых металлов, а клетчатка разрушает жировые отложения. Отмечается, что схожими свойствами обладают и груши.

Капуста выводит из кровеносной системы канцерогены eda-land.ru

Еще к топу продуктов для детоксикации врачи относят капусту, которая считается настоящим кладезем витаминов A и C. Они полезны для укрепления иммунитета и восстановления организма после болезней. Входящие в состав капустных листочков изотиоцианаты выводят из кровеносной системы канцерогены. Ко всему прочему капуста дает благотворное воздействие на органы ЖКТ, что в свою очередь тоже положительно влияет на очищении крови.

Орехи и овес помогают нормализовать уровень "плохого" холестерина и сахара в крови

Также специалисты советуют добавлять в рацион орехи и овес (овсяные хлопья или отруби). Эти продукты содержат полезные волокна клетчатки, уменьшающие в организме количество жира и химических соединений. Помимо этого, они помогают нормализовать уровень "плохого" холестерина и сахара в крови.

Как писал OBOZREVATEL, известный диетолог Елена Кален утверждает, что употребление воды с лимоном способствует снижению веса и вообще приносит много пользы организму. По ее словам, лимонную воду следует пить по стакану каждое утро.

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