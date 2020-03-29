Укрепляют иммунитет: врачи посоветовали полезные продукты в период пандемии

Эксперты рассказали, какие продукты стоит употреблять для укрепления иммунитета на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на Times Now. В материале рассказывается о советах американских врачей.

Какие продукты укрепляют иммунитет pexels.com

Имбирь

Первым в списке оказался этот продукт. В нем содержится много аскорбиновой кислоты, цинка, кальция, йода, витамином групп А и В. Имбирь также содержит природные антибиотики и противогрибковые свойства. Он укрепляет организм, повышая сопротивляемость разным болезням.

Гингерол, который есть в имбире, способен снижать воспалительные процессы и хронические боли. Корень имбиря еще и очищает организм от токсинов.

Куркума

Эту приправу получают из корня многолетних травянистых из семейства имбирных. Основной компонент куркумы, который называется "куркумин", в восточной медицине издавна считается мощным иммунным усилителем и противовоспалительным средством.

Ягоды

Ягоды богаты витаминами и антиоксидантами. Они укрепляют иммунную систему, помогая организму человека противостоять разнообразным инфекциям.

Продукты с витамином С

К этой группе относятся цитрусовые, а также клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, брусника, облепиха, яблоки, хурма и многие другие.

Яркие овощи

Овощи с различными пигментами (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) имеют свойства антиоксидантов. Их употребление отлично укрепляет организм. К этой группе можно отнести сладкий перец, красную капусту, брокколи и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала опасные в период карантина продукты, которые провоцируют стресс и тревогу,

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