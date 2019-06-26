Что мешает похудеть: диетолог назвала вредные привычки

Коуч по правильному питанию Виктория Кляуз дала несколько рекомендаций по приему пищи, которые помогут похудеть.

В своем Instagram она советует начать слушать свое тело: если наелась - значит все.

"Учитесь отказываться от лишнего - неважно будет ли это ресторан, домашние посиделки или фуршет", - добавила Кляуз.

Также она предложить попить чай, воду, полистать ленту новостей, когда просто думаете о еде.

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Кляуз назвала еще одну причину - нерегулярное питание.

"Проблема в том, что "едой" многие считают то, что лежит на тарелке или в лоточках. А вот печенье к чаю, горсть орехов, банан, семечки, мороженое на бегу или в перерывах как бы "мимо кассы". А так вы вроде бы и не обедаете, и завтракаете овсянкой, а вес растет!" - объяснила она.

По словам диетолога, исправить это можно так: утолять голод здоровой едой, понять, что перекусы тоже еда и часто очень калорийная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный тренер рассказала, что нужно делать, чтобы полюбить свое тело.

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