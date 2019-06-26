Что мешает похудеть: диетолог назвала вредные привычки

Коуч по правильному питанию Виктория Кляуз дала несколько рекомендаций по приему пищи, которые помогут похудеть.
В своем Instagram она советует начать слушать свое тело: если наелась - значит все.
"Учитесь отказываться от лишнего - неважно будет ли это ресторан, домашние посиделки или фуршет", - добавила Кляуз.
Также она предложить попить чай, воду, полистать ленту новостей, когда просто думаете о еде.
Диета
Кляуз назвала еще одну причину - нерегулярное питание.
"Проблема в том, что "едой" многие считают то, что лежит на тарелке или в лоточках. А вот печенье к чаю, горсть орехов, банан, семечки, мороженое на бегу или в перерывах как бы "мимо кассы". А так вы вроде бы и не обедаете, и завтракаете овсянкой, а вес растет!" - объяснила она.
По словам диетолога, исправить это можно так: утолять голод здоровой едой, понять, что перекусы тоже еда и часто очень калорийная.
🔸Есть, когда не хочется ⠀ При этом вы точно понимаете "невкусно", "не хочу", "наелся"😳Но все равно в угоду каким-то убеждениям съедаете лишнее ⠀ Как исправить: начинайте слушать свое тело Если наелась - значит все👌 Учитесь отказываться от лишнего - неважно будет ли это ресторан, домашние посиделки или фуршет ⠀ 🔸Есть, когда "хочется, не знаю чего" 🤯 ⠀ ну раз не знаете чего - то это точно не голод ⠀ Как исправить: попейте чаю, воды, полистайте ленту новостей и через 10 мин все пройдет Переключайте внимание ⠀ 🔸Нерегулярно питаться Проблема в том, что "едой" многие считают то, что лежит на тарелке или в лоточках. А вот печенье к чаю, горсть орехов, банан, семечки, мороженное на бегу или в перерывах как бы "мимо кассы" А так вы вроде бы и не обедаете, и завтракаете овсянкой, а вес растет!😱 ⠀ Как исправить: утолять голод здоровой едой😏 Понять, что перекусы тоже еда и часто очень калорийная ⠀ Думаю, что список можно продолжить еще на 10 пунктов😃 ⠀ А что вы относите к вредным привычкам питания? Делитесь в комментариях⬇️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный тренер рассказала, что нужно делать, чтобы полюбить свое тело.
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