Защитят от рака: назван перечень продуктов

В здоровый рацион человека должны входить продукты, содержащие клетчатку – это помогает предотвратить многие болезни, а также препятствует набору лишнего веса. Уменьшается риск появления проблем с сердцем, давлением, а также рака и инсульта.

Есть два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая. Общее правило состоит в том, чтобы потреблять одинаковое количество каждого вида, пишет издание "Аргументы и факты".

В частности, растворимая клетчатка помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень холестерина и играет активную роль в процессе пищеварения. Наиболее распространенными продуктами, которые содержат растворимую клетчатку, являются цитрусовые, такие как апельсины и лимоны.

В свою очередь, нерастворимая клетчатка является полезной для работы мозга.

Издание привело в пример продукты, наиболее богатые клетчаткой:

Ягоды богаты антиоксидантами и помогут достичь целевого веса. Ягоды богаты клетчаткой и являются хорошим вариантом для сочетания с салатами. Также их можно употреблять как закуску. Для этого подходят виноград, клубника, ежевика и малина.

Зерна регулируют уровень сахара в крови и уменьшают возможный дискомфорт, который могут вызвать отеки. Целые зерна является важной частью диеты для потери веса.

Овощи обеспечивают достаточное количество клетчатки и других питательных веществ, которые требует организм. Они помогают очистить организм от всех токсинов, которые иногда препятствуют похудеть.

Орехи обеспечивают витамин Е и являются одними из продуктов, которые дают наибольшее количество клетчатки. Орехи дают энергию и оставляют нам ощущение насыщенности. Лучшие виды: миндаль, фундук, грецкие орехи и арахис.

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