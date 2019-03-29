Через месяц – смерть: развенчан популярный миф о соли

Недостаток соли в человеческом организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до смерти.

Об этом предупредил диетолог Андрей Маковецкий, передают "Аргументы и факты". По его словам, у тех, кто недосаливает еду, могут возникнуть болезни, связанные с мышцами, мозгом и сердцем.

"Соль является одним из самых важных и нужных человеку минералов. Человек может прожить без воды неделю, без еды – месяц и примерно столько же – без соли", – пояснил диетолог.

Новости Выяснилась новая смертельная опасность соли

Соль Ecoizm.org

Поскольку соль отвечает за передачу нервных импульсов, при ее недостатке могут неметь руки, ноги и лицо.

"Соль помогает жидкости двигаться в организме. Это значит, что от клетки к клетке существует что-то вроде натриево-калиевого насоса. Натрий – это соль. Если не будет хватать соли, то жидкость между клетками будет очень плохо двигаться, а клетки, соответственно, будут очень плохо работать. Они не будут расти и обновляться, и будут плохо выполняют функции энергообмена. Поэтому отказываться от соли нельзя", – рассказал Маковецкий.

Указал специалист также и на главные признаки ее недостатка в организме: плохой сон, раздражительность, мышечная вялость, плохая концентрация внимания и боли в области сердца.

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При этом, Маковецкий все же призвал употреблять соль в умеренных дозах.

"Если употреблять слишком много соли, то плохое настроение вам гарантировано, могут быть камни в почках, красные следы под глазами и плюс плохой сон", – предостерег он.

По словам диетолога тем, кто любит все пересаливать, рекомендуется на 1-2 недели вообще отказаться от соли, чтобы очистить рецепторы, и потом снова начать ее есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, большое количество соли в рационе становится причиной повышения кровяного давления.

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