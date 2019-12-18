Не сметаной! Диетолог посоветовала, чем лучше заменить майонез

С точки зрения диетологии майонез вреден тяжелым для желудка сочетанием белков и жиров.

О вреде популярного соуса в преддверии новогодних праздников напомнила врач-диетолог, специалист в области иммунологии и генетики Людмила Гончарова. В эфире ObozTV она рассказала, чем можно заменить майонез: вопреки распространенному заблуждению, сметана – далеко не лучший вариант.

"В майонезе соединяется белковая структура яиц и омега полиненасыщенные жирные кислоты, которые находятся в оливковом или подсолнечном масле. И могут возникать воспалительные процессы, потому что не у каждого человека быстро и легко расщепляются белки с жирами в такой компоновке", – предупредила врач.

Если у человека избыточный вес, сахарный диабет 1-го типа или другие проблемы со здоровьем, Гончарова посоветовала использовать для заправки салатов только масло – к примеру, оливковое или конопляное.

По ее мнению, стоит отказаться от идеи заменить майонез сметаной.

"Если мы будем заменять майонез сметаной – то просто получим немножко другую форму заболевания. Поджелудочная с печенью все равно будут страдать", – подчеркнула диетолог.

Классический майонез делается из растительного масла и яичного желтка, с добавлением уксуса или лимонного сока, сахара, соли и других приправ saudereggs.com

Ранее OBOZREVATEL перечислял топ-5 простых и вкусных альтернатив майонезу – рецептами легких соусов поделилась диетолог Наталья Кошкина.

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