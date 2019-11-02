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/ Здоровое питание

Чем заменить майонез: названы топ-5 простых и вкусных альтернатив

2.5т Читать материал на украинском

Диетолог Наталья Кошкина поделилась полезными рецептами, которые могут заменить майонез.

В своем Instagram она назвала топ-5 простых и вкусных вариантов:

  • Соус с бальзамическим уксусом: оливковое масло, ½ стакана + бальзамический уксус, ½ стакана + лук-шаллот, ¼ стакана + петрушка, ¼ стакана.

  • Цезарь: оливковое масло, ½ стакана + лимонный сок, ¼ стакана + греческий йогурт, ¼ стакана + чеснок, 1 ч. л. + каперсы, 1 ст. л. + дижонская горчица 1 ч.л.

  • Соус по-гречески: оливковое масло, ½ стакана + красный винный уксус, ½ стакана + лук-шалот, нарезанный, ¼ стакана + базилик, ¼ стакана.

  • Медово-горчичная заправка: льняное масло, ½ стакана + натуральный йогурт, ½ стакана + чеснок, 1 ч. л. + мед, 1 ст. л. + дижонская горчица, 1 ч. л. + паприка, щепотка.

  • Тахинная заправка: тахини, 1 ст.л. + мед, 1/2 ч.л.+ лимонный сок, 1 ст.л. + куркума, 1/2 ч.л.+ вода (теплая), 1 ст.л.

Соусы

Соусы

24 канал

Кошкина уточнила, что соль и перец везде добавлять по вкусу, ингредиенты смешать в блендере.

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"Это количество рассчитано на 16 порций. Калорийность 1 порции – 62 – 70 ккал. Заправки отлично хранятся в холодильнике до 4 дней, так что не бойтесь делать с запасом", - добавила она.

Хочу с вами поделиться несколькими бомбическими рецептами! Эти заправки – более полезная и вкусная альтернатива майонезу. И не забудьте сохранить в закладки👌 . ✔️Соус с бальзамическим уксусом Олив.масло, ½ стакана + бальзамический уксус, ½ стакана + лук-шаллот, ¼ стакана + петрушка, ¼ стакана . ✔️Цезарь Оливковое масло, ½ стакана + лимонный сок, ¼ стакана + греч.йогурт, ¼ стакана + чеснок, 1 ч.л. + каперсы, 1 ст.л. + дижонская горчица 1 ч.л. . ✔️Соус по-гречески Ол.масло, ½ стакана + красный винный уксус, ½ стакана + лук-шалот, нарезанный, ¼ стакана + базилик, ¼ стакана . ✔️Медово-горчичная заправка Льняное масло, ½ стакана + натур. йогурт, ½ стакана + чеснок, 1 ч.л. + мед, 1 ст.л. + дижонская горчица, 1 ч.л. + паприка, щепотка . ✔️Тахинная заправка Тахини, 1 ст.л. + мёд, 1/2 ч.л.+ лимонный сок, 1 ст.л. + куркума, 1/2 ч.л.+ вода (теплая), 1 ст.л. Соль и перец везде добавляйте по вкусу. Ингредиенты смешайте в блендере. Это количество рассчитано на 16 порций. Калорийность 1 порции – 62 – 70 ккал. Эти заправки отлично хранятся в холодильнике до 4 дней, так что не бойтесь делать с запасом. А вы чем заправляете салаты👇?

Публикация от Умное питание💎Наташа Кошкина (@nk.health)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Кошкина рассказала о главных ошибках, которые не дают похудеть.

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Украина
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