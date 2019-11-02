Чем заменить майонез: названы топ-5 простых и вкусных альтернатив

Диетолог Наталья Кошкина поделилась полезными рецептами, которые могут заменить майонез.

В своем Instagram она назвала топ-5 простых и вкусных вариантов:

Соус с бальзамическим уксусом : оливковое масло, ½ стакана + бальзамический уксус, ½ стакана + лук-шаллот, ¼ стакана + петрушка, ¼ стакана.

Цезарь : оливковое масло, ½ стакана + лимонный сок, ¼ стакана + греческий йогурт, ¼ стакана + чеснок, 1 ч. л. + каперсы, 1 ст. л. + дижонская горчица 1 ч.л.

Соус по-гречески : оливковое масло, ½ стакана + красный винный уксус, ½ стакана + лук-шалот, нарезанный, ¼ стакана + базилик, ¼ стакана.

Медово-горчичная заправка : льняное масло, ½ стакана + натуральный йогурт, ½ стакана + чеснок, 1 ч. л. + мед, 1 ст. л. + дижонская горчица, 1 ч. л. + паприка, щепотка.

Тахинная заправка: тахини, 1 ст.л. + мед, 1/2 ч.л.+ лимонный сок, 1 ст.л. + куркума, 1/2 ч.л.+ вода (теплая), 1 ст.л.

Соусы 24 канал

Кошкина уточнила, что соль и перец везде добавлять по вкусу, ингредиенты смешать в блендере.

"Это количество рассчитано на 16 порций. Калорийность 1 порции – 62 – 70 ккал. Заправки отлично хранятся в холодильнике до 4 дней, так что не бойтесь делать с запасом", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Кошкина рассказала о главных ошибках, которые не дают похудеть.

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