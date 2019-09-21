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/ Здоровое питание

Выпить и выбросить: товаровед раскрыла опасность пластиковых бутылок

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ПЭТ-бутылки, в которых обычно продается минеральная или питьевая вода, ни в коем случае нельзя использовать повторно. А лучше сразу выбирать напитки в стеклянной таре.

Об этом предупредила эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко в эфире ObozTV. Она объяснила, что фталаты (опасные канцерогены) и другие химические вещества из ПЭТ-тары очень легко переходят в воду.

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"От повторного использования (пластиковых бутылок и бутылей. – Ред.) категорически нужно отказаться. Там происходят механические повреждения, нарушается химически-инертное покрытие, которое защищает от перехода химических веществ (в напиток. – Ред.)", – подчеркнула Сидоренко.

Кроме того, добавила она, такая тара больше не является абсолютно герметичной.

"Тут вы уже получите весь спектр химических веществ, которые есть в таре – они прекрасно переходят в воду", – пояснила эксперт.

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По словам Сидоренко, при соблюдении всех условий хранения и транспортировки (в частности, температурного режима) и однократном использовании ПЭТ-бутылки условно безопасны. Однако действительно ли соблюдались эти условия – узнать практически невозможно.

Поэтому по возможности она посоветовала выбирать напитки в стеклянной таре.

Опасные химические вещества из пластика легко попадают в воду

Опасные химические вещества из пластика легко попадают в воду

tvo.org/iStock

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые из Института Роберта Коха (Германия) осмотрели 2,5 тысячи детей и у 97% из них обнаружили в организме 11 видов ядовитых пластификаторов – веществ, которые содержатся в пластике.

Исследователи призвали запретить использование пластика и ПФОК для упаковки детского питания.

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Качество продуктов в Украине Здоровье Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
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Елена Сидоренко
Теги
продукты химикаты
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