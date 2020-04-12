Канадские ученые провели ряд исследований и выявили, что пакетированный чай может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Причиной этого выступает микропластик, который входит в состав чайного пакетика, пишет "МедикФорум". Однако эксперты считают, что это может быть не единственным опасным веществом в продукте.

"В большинстве случаев настоящего чая там нет, а если и есть, то сомнительного качества. Я разговаривала с теми, кто выращивает чай в Китае и Вьетнаме, даже они не смогли точно сказать, что находится в пакетиках", – рассказала специалист по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

Чай в пакетиках medikforum.ru

Она отметила, что многие видели, как даже холодная вода окрашивается от чайного пакетика. Хотя настоящий чай заваривается минимум три минуты при температуре 95-100 градусов.

"Яркий цвет воды – это красители, в основном соли угольной кислоты. Аромат и вкус – искусственные. Потому что натуральный запах у овощей и фруктов, к примеру, держится максимум месяц. Дополнением к этим "удовольствиям" идёт клей, которым склеивают пакетики. Так что лучше покупать развесной чай", – подчеркнула специалист.

Как писал OBOZREVATEL ранее, специалисты назвали девять свойств зеленого чая, которые могут испортить здоровье. По словам экспертов, в основном негативное влияние связано с реакциями организма на кофеин, который содержится в этом напитке в высоких дозах