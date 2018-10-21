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/Здоровый рацион

Бьют по сердцу: врачи назвали топ-5 опасных популярных продуктов

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Специалисты из Всемирной организации здравоохранения составили список опасных для организма человека недорогих продуктов, среди которых - полуфабрикаты, и продукты, которые содержат канцерогены.

Как передают "Аргументы и факты", наиболее вредными являются дешевые колбасы и сосиски - ведь чем ниже их стоимость, тем меньше в них мяса и больше опасных токсичных канцерогенов.

Далее в списке – недорогие полуфабрикаты и консервы, в которые добавляют фосфаты и трансжиры. Эксперты отметили, что в консервированной рыбе из-за окисления банки, сделанной из дешевых материалов, могут начать выделяться тяжелые металлы, которые очень опасные для организма.

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Диетологи также не рекомендуют употреблять слишком дешевые сыры, поскольку большинство из них содержат вместо молока маргарин, что может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали лучший фрукт для здоровья сердца, название которого переводится как "пища богов".

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