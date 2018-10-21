Бьют по сердцу: врачи назвали топ-5 опасных популярных продуктов

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения составили список опасных для организма человека недорогих продуктов, среди которых - полуфабрикаты, и продукты, которые содержат канцерогены.

Как передают "Аргументы и факты", наиболее вредными являются дешевые колбасы и сосиски - ведь чем ниже их стоимость, тем меньше в них мяса и больше опасных токсичных канцерогенов.

Далее в списке – недорогие полуфабрикаты и консервы, в которые добавляют фосфаты и трансжиры. Эксперты отметили, что в консервированной рыбе из-за окисления банки, сделанной из дешевых материалов, могут начать выделяться тяжелые металлы, которые очень опасные для организма.

Диетологи также не рекомендуют употреблять слишком дешевые сыры, поскольку большинство из них содержат вместо молока маргарин, что может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

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