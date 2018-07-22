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"Бомба замедленного действия": Супрун раскрыла секреты сладостей

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Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила украинцев о вреде сладостей и поделилась секретами здорового рациона.

"Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно - будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и повредить вашему здоровью", - пишет Супрун в своем Facebook.

По словам министра, комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, отметила она, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.

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"Конечно, мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном содержащих углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты… Большую опасность для здоровья имеют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладких газированных напитках, ароматизированных йогуртах и большинстве десертов – пирожных, тортах и печенье", - перечислила Супрун.

"ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек)", - пишет она.

Также глава Минздрава отметила, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут никакой пользы.

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Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, Супрун дала несколько советов:

- Готовьте собственные десерты

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавочными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные продукты, например сухофрукты или орехи.

- Контролируйте порции и количество сладкого

Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

- Сразу четко определяйте порцию

Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется, что трудно оставить в покое уже начатую ​​пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

"Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом", - заключила глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун удивила украинцев рекомендациями относительно употребления мороженого при больном горле.

Читайте все новости по теме "Питание" на Обозревателе.

Темы
ПитаниеЗдоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объекты
питаниездоровьеМинистерство здравоохранения
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