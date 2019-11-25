Калории и мясо: врач подсказала, как питаться в холода

Приход зимы обязывает нас внести коррективы не только в манеру одеваться. Чтобы оставаться здоровым и бодрым, изменений требует и ежедневный рацион.

"О необходимости сменить диету заявляет даже сам организм. Так, с первыми же морозами и ветрами он вдруг затребовал перекус чем-то жирненьким или сладким, - говорит семейный врач Наталья Лобода. – И это естественно, ведь в холодное время года, чтобы согреться и поддерживать в тонусе защитные силы, тело тратит намного в разы больше энергии, поэтому и требует больше калорий. Если же игнорировать эту необходимость и продолжать питаться в "облегченном" режиме, вскоре вы ощутите негативные отголоски: начнете сильнее мерзнуть, появится постоянная сонливость, а простуды и ОРВИ будут вашими спутниками все чаще".

MedOboz выяснил, как же стоит питаться зимой, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

В холода питание должно быть особенным Беларусь

Увеличьте порцию мяса и рыбы

Позаботьтесь, чтобы в вашем суточном рационе стало больше белка (при чем животного) – хотя бы на 100 г. Не обязательно, чтобы это была жирная свинина или баранина, подойдут диетические курица, кролик или легкая морская рыба. Главное, чтобы с этими продуктами увеличилось поступление в организм аминокислот, жиров и углеводов. Ведь когда работа организма направлена на согревание, эти вещества расходуются в огромных количествах, и их возмещение крайне необходимо для сохранения здоровья.

Добавьте витаминов

В зимний период организм подвергается испытаниям не только погодными условиями. В этот же период активируются еще и всевозможные вирусы, и бактерии, которые неустанно испытывают иммунитет на прочность. И чтобы помочь ему в противостоянии, стоит уделять больше внимания ягодам, фруктам и овощам, особенно богатым витаминами С и группы В. К ним относится шиповник, смородина, цитрусовые, яблоки, капуста, свекла, морковь и т.д.

Следите за количеством жидкости

Если вы привыкли пить воду и напитки не по зову жажды, а по режиму или просто от скуки и "по любви" (как например, чай, кофе, какао и т.д.), вам стоит взять себя под контроль и следить, сколько жидкости вы употребляете. Дело в том, что в отличии от теплых месяцев, когда жидкость помогает организму охлаждаться, в зимние она наоборот отягощает его участь.

Потому старайтесь пить только когда начинаете ощущать жажду, при чем выбирайте для ее утоления напитки без подсластителей и газов, чтобы не возбуждать вкусовые рецепторы и не провоцировать ложное ощущение обезвоживания. Кроме того, откажитесь от холодного питья, ведь организму потребуется дополнительное время и энергозатраты, чтобы нагреть его до температуры тела.

Позвольте себе расслабиться

С холодами многих может начать мучить желание "подсластиться" как-то десертом. И изредка можно себе позволить эту слабинку. При этом из всех зол лучше выбирать меньшее – черный шоколад вместо молочного, слоеное злаковое печенье вместо песочного со сгущенкой, ореховые козинаки вместо конфет.

Дело в том, что при необходимости быстро согреться или восстановить силы, организм может затребовать быстрых углеводов. Эти вещества способствуют выработке "взрывной" энергии – она ощущается практически сразу по отчетливому ощущению "протекания" тепла по телу, могут даже проступить вены на кистях. Правда, сохраняется этот прилив недолго (всего пара минут), но иногда организму и этого может быть достаточно.

Но часто баловаться таким "зарядом" нельзя – быстрые углеводы провоцируют большой выброс инсулина в кровь, что может быть чревато последствиями (сбой метаболизма, неконтролируемые приступы голода и т.д.).

Ранее OBOZREVATEL делился рецептами полезных согревающих напитков для холодных зимних дней.

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