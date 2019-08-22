"Большая ошибка!" Диетолог предупредила об опасности вегетарианства

Резкий отказ от мяса и других продуктов животного происхождения может нанести вред здоровью.

Главное правило для начала вегетарианства – придерживаться сбалансированного питания и получать белок из других продуктов, написала в Instagram диетолог Виктория Клаус.

"Нельзя просто "не есть животный белок" – ежедневно нужно получать свою норму белка, железа, кальция, витамина В12 из других источников", – объяснила она.

Диетолог подчеркнула, что веганство и вегетарианство имеет свои плюсы для здоровья, например, как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, но переход на такой режим должен быть осознанным.

"Питание должно вписываться в ваш жизненный ритм. Большая ошибка переходить на растительную пищу из желания похудеть", – подытожила Виктория Клаус.

Вегетарианство и пища животного происхождения kp.ru

Как писал OBOZREVATEL, так называемые экспресс-диеты, во время которых за короткий промежуток времени сбрасывают много килограммов, могут сильно навредить здоровью.

Среди побочных эффектов – возвращение и даже увеличение веса, анемия и дефицит витаминов.

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