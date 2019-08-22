Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

"Большая ошибка!" Диетолог предупредила об опасности вегетарианства

312 Читать материал на украинском

Резкий отказ от мяса и других продуктов животного происхождения может нанести вред здоровью.

Главное правило для начала вегетарианства – придерживаться сбалансированного питания и получать белок из других продуктов, написала в Instagram диетолог Виктория Клаус.

"Нельзя просто "не есть животный белок" – ежедневно нужно получать свою норму белка, железа, кальция, витамина В12 из других источников", – объяснила она.

Диетолог подчеркнула, что веганство и вегетарианство имеет свои плюсы для здоровья, например, как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, но переход на такой режим должен быть осознанным.

Новости
Диеты для быстрого похудения: эксперт предупредила об опасности

"Питание должно вписываться в ваш жизненный ритм. Большая ошибка переходить на растительную пищу из желания похудеть", – подытожила Виктория Клаус.

Вегетарианство и пища животного происхождения

Вегетарианство и пища животного происхождения

kp.ru

Друзья🙌, я стараюсь писать "без воды" и делюсь практической информацией, но без ваших ❤️- эти посты не увидят даже мои подписчики и полезность сведется к 0😳 ⠀ Некоторые устают от карусели мясо-творог-рыба-яйца🤷‍♀️ и всерьез задумываются о вегетарианстве, вернее - о том, чтобы "не есть мясо" Но просто "не ем мясо" - это далеко не вегетарианство🙅‍♀️ Бывают разные "вариации" - от полного отказа от животных продуктов (веганство), до "ем только яйца или/и молочку"(лакто\ово/вегетарианцы)😌 ⠀ Неважно, какой вид пищи вы исключаете, ваше питание все равно должно оставаться сбалансированным👆 Нельзя просто "не есть животный белок" -ежедневно нужно получать свою норму: 🔸 белка 🔸 железа 🔸кальция 🔸витамина в12 из других источников ⠀ Перед принятием решения, стоит хотя бы проверить концентрацию этих элементов в своем организме и подумать, какие продукты в вашем доступе для восполнения возможной нехватки - или стоит уже подключать добавки ⠀ Веганство и вегетарианство имеет свои неоспоримые плюсы для здоровья, особенно это касается уровня холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний, но переход должен быть осознанным👆 Питание должно вписываться в ваш жизненный ритм Большая ошибка переходить на растительную пищу из желания похудеть😂 ⠀ Больше постов здесь #dr_klaus_веганство

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Как писал OBOZREVATEL, так называемые экспресс-диеты, во время которых за короткий промежуток времени сбрасывают много килограммов, могут сильно навредить здоровью.

Среди побочных эффектов – возвращение и даже увеличение веса, анемия и дефицит витаминов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости