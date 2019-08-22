"Большая ошибка!" Диетолог предупредила об опасности вегетарианства

Резкий отказ от мяса и других продуктов животного происхождения может нанести вред здоровью.
Главное правило для начала вегетарианства – придерживаться сбалансированного питания и получать белок из других продуктов, написала в Instagram диетолог Виктория Клаус.
"Нельзя просто "не есть животный белок" – ежедневно нужно получать свою норму белка, железа, кальция, витамина В12 из других источников", – объяснила она.
Диетолог подчеркнула, что веганство и вегетарианство имеет свои плюсы для здоровья, например, как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, но переход на такой режим должен быть осознанным.
"Питание должно вписываться в ваш жизненный ритм. Большая ошибка переходить на растительную пищу из желания похудеть", – подытожила Виктория Клаус.
Вегетарианство и пища животного происхождения
kp.ru
Друзья🙌, я стараюсь писать "без воды" и делюсь практической информацией, но без ваших ❤️- эти посты не увидят даже мои подписчики и полезность сведется к 0😳 ⠀ Некоторые устают от карусели мясо-творог-рыба-яйца🤷♀️ и всерьез задумываются о вегетарианстве, вернее - о том, чтобы "не есть мясо" Но просто "не ем мясо" - это далеко не вегетарианство🙅♀️ Бывают разные "вариации" - от полного отказа от животных продуктов (веганство), до "ем только яйца или/и молочку"(лакто\ово/вегетарианцы)😌 ⠀ Неважно, какой вид пищи вы исключаете, ваше питание все равно должно оставаться сбалансированным👆 Нельзя просто "не есть животный белок" -ежедневно нужно получать свою норму: 🔸 белка 🔸 железа 🔸кальция 🔸витамина в12 из других источников ⠀ Перед принятием решения, стоит хотя бы проверить концентрацию этих элементов в своем организме и подумать, какие продукты в вашем доступе для восполнения возможной нехватки - или стоит уже подключать добавки ⠀ Веганство и вегетарианство имеет свои неоспоримые плюсы для здоровья, особенно это касается уровня холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний, но переход должен быть осознанным👆 Питание должно вписываться в ваш жизненный ритм Большая ошибка переходить на растительную пищу из желания похудеть😂 ⠀ Больше постов здесь #dr_klaus_веганство
Как писал OBOZREVATEL, так называемые экспресс-диеты, во время которых за короткий промежуток времени сбрасывают много килограммов, могут сильно навредить здоровью.
Среди побочных эффектов – возвращение и даже увеличение веса, анемия и дефицит витаминов.
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