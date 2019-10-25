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"Бойкот не поможет": врач рассказала, как питаться при язве желудка

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Четкое понимание того, как нужно питаться при язве желудка, поможет снять острые симптомы заболевания и вновь почувствовать радость жизни.

В этом убеждает врач-гастроэнтеролог Элина Хлевная, пишет "24 здоровье". Она дала несколько советов о том, как можно изменить пищевое поведение, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

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Так, по ее словам, жесткие диеты с механическим и химическим щажением, которые назначают при острой стадии язвенной болезни, у многих пациентов вызывают страх и несогласие. Однако пищевой бойкот, который объявляют себе больные, может навредить еще сильнее.

"Если человек до этого придерживался принципов рационального питания, ему будет проще. Он исключит из своего рациона то, что "нельзя". А вот "пищевым космополитам" и людям, которые принимают пищу 2 раза в день — куда сложнее", — отмечает Хлевная.

Правильное питание при язве желудка

Правильное питание при язве желудка

ivona.bigmir.net

И для таких специалист привела несколько полезных продуктов для правильного диетического питания при язве желудка.

Так, на завтрак она посоветовала есть овсянку, рис на воде или молоке. Также отлично подойдет отварная гречка с маслом, творожная запеканка, паровой омлет из нескольких яиц и тостом или же вареные яйца с подсушенным белым хлебом.

Перекусы при таком заболевании также очень необходимы. Хлевная рекомендует выбрать что-то из таких продуктов: нежирный творог или йогурт без наполнителя, сырники на пару, печеное яблоко с медом или тост с вареньем, банан.

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В обед нужно съедать два блюда на выбор. Это может быть, например, перетертый овощной суп с сухариками, обычный с лапшой или слизистый рисовый супчик. Подойдут и паровые тефтели с вареными или тушеными овощами, а также картофельное пюре и паровая котлета с овощами. Отличным дополнением в качестве десерта станут вареники со сметаной или маслом.

Щадящая диета №1 при язве желудка

Щадящая диета №1 при язве желудка

АиФ

Гастроэнтеролог считает, что ужин для людей, страдающих язвой желудка, должен быть довольно плотным. Так, подойдет картофельное пюре с отварной рыбой или курицей, овощное соте или рагу с подсушенным белым хлебом, отварной рис плюс суфле из индейки, а также запеканка из кабачков и отварная куриная грудка.

Чтобы избежать проблемы с желудочно-кишечным трактом, в течение дня врач советует употреблять отвар шиповника, некрепкий чай, в том числе травяной, воду без газа, кисели, фруктовые компоты, разбавленный морковный, персиковый, грушевый соки. А перед сном можно выпить стакан молока.

Зависимо от предпочтений, каждый под себя может видоизменить эти рекомендации. Например, поменять местами блюда, но главное — питаться при язве желудка нужно 5-6 раз и небольшими порциями, подытожила Элина Хлевная.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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Темы
Питание Диеты и фитнес
Место
Украина
Тег
диета
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