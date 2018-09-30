Бодрят не хуже: названы напитки, заменяющие кофе по утрам

Чашечку кофе по утрам можно заменить другими напитками, которые также придадут бодрости.

При этом они не приносят вреда здоровью, пишет "АиФ". Речь идет о следующих альтернативах черного золота:

Имбирный чай

Этот напиток не только мгновенно вас пробудит и наполнит энергией, но и улучшит пищеварение. Однако, имбирь несовместим с антикоагулянтами и антитромбоцитарных препаратов (разжижающие кровь), а также лекарствами для лечения диабета и повышение кровяного давления.

Вода с лимоном

Многие специалисты советуют выпивать утром воду с лимонной цедрой или соком. По их словам, этот напиток помогает взбодриться не хуже кофе.

Зеленые фреши и полосе

Особенно полезными и питательными является полосе из шпината, капусты, манго, черники и банана. Благодаря обширному списку витаминов и ценных веществ эти напитки надолго зарядят вас энергией. Однако, употреблять фреши и полосе рекомендуется не более 300 мл в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, кофе, который торговцы продают в переходах и просто на точках стихийной торговли, в большинстве случаев не является настоящими зернами известных брендов.