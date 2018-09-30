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Бодрят не хуже: названы напитки, заменяющие кофе по утрам

1.7тЧитать материал на украинском

Чашечку кофе по утрам можно заменить другими напитками, которые также придадут бодрости.

При этом они не приносят вреда здоровью, пишет "АиФ". Речь идет о следующих альтернативах черного золота:

Имбирный чай

Этот напиток не только мгновенно вас пробудит и наполнит энергией, но и улучшит пищеварение. Однако, имбирь несовместим с антикоагулянтами и антитромбоцитарных препаратов (разжижающие кровь), а также лекарствами для лечения диабета и повышение кровяного давления.

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Вода с лимоном

Многие специалисты советуют выпивать утром воду с лимонной цедрой или соком. По их словам, этот напиток помогает взбодриться не хуже кофе.

Зеленые фреши и полосе

Особенно полезными и питательными является полосе из шпината, капусты, манго, черники и банана. Благодаря обширному списку витаминов и ценных веществ эти напитки надолго зарядят вас энергией. Однако, употреблять фреши и полосе рекомендуется не более 300 мл в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, кофе, который торговцы продают в переходах и просто на точках стихийной торговли, в большинстве случаев не является настоящими зернами известных брендов.

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