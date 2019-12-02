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/ Здоровое питание

Чем заменить мясо: диетолог раскрыла секреты постного меню

1.5т
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Бобовые – прекрасный источник растительного белка, поэтому в период поста они занимают одно из главных мест в меню, практически замещая мясные продукты.

Однако польза бобовых (к ним относятся нут, маш, горох, чечевица, фасоль разных видов) во многом зависит от способа приготовления. Врач-диетолог Анна Мельничук в эфире ObozTV рассказала, как правильно их готовить и с какими продуктами сочетать.

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"Если человек хочет получить максимальный белок из бобовых – их желательно замочить. Вспомните, как делали ваши бабушки или родители. У нас дома всегда стояла тарелочка, где мама замачивала фасоль. Она должна набухнуть. Замачиваете хотя бы на 8 часов, на ночь. Обязательно в чистой воде", – рассказала врач.

Он пояснила, что замачивание позволяет быстрее сварить продукты – соответственно, они меньше питательных веществ теряют при термической обработке – а также помогает лучше усвоить растительный белок.

Также Мельничук поделилась малоизвестным лайфхаком:

"В воду добавляете или соль, или ложечку яблочного уксуса, или немножко сока квашеной капусты. Это усиливает ферментацию. Тогда процесс замачивания и открывания полезных свойств становится чуть лучше. Не надо много – чайную или столовую ложку на мисочку, где вы замачиваете".

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Бобовые – горох, дал (индийский горох), нут, маш, соя, фасоль и чечевица разных видов

Бобовые – горох, дал (индийский горох), нут, маш, соя, фасоль и чечевица разных видов

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Кроме того, по словам диетолога, бобовые в пост необходимо сочетать с овощами и зеленью.

"Основная проблема зимой – получить какие-то полезные и питательные вещества. Поэтому нам нужно в каждый прием пищи добавлять овощи – хотя бы четверть, а в идеале до половины тарелки. И зелень. Во время поста нам как никогда нужны источники фолиевой кислоты, а это обычно зеленые продукты. Можно купить кинзу, рукколу…", – посоветовала Мельничук.

Простые рецепты блюд из бобовых и не только – смотрите в разделе FoodOboz.

Салат из фасоли с тыквой, шпинатом, кедровыми орехами и карамелизованным красным луком

Салат из фасоли с тыквой, шпинатом, кедровыми орехами и карамелизованным красным луком

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, чем зимой можно заменить свежие овощи и зелень – врач-диетолог Юлия Поворознюк рассказала о главных источниках витаминов в холодное время года.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Питание Здоровье Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Теги
диетолог рецепт продукты пост
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