Чем заменить мясо: диетолог раскрыла секреты постного меню

Бобовые – прекрасный источник растительного белка, поэтому в период поста они занимают одно из главных мест в меню, практически замещая мясные продукты.

Однако польза бобовых (к ним относятся нут, маш, горох, чечевица, фасоль разных видов) во многом зависит от способа приготовления. Врач-диетолог Анна Мельничук в эфире ObozTV рассказала, как правильно их готовить и с какими продуктами сочетать.

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"Если человек хочет получить максимальный белок из бобовых – их желательно замочить. Вспомните, как делали ваши бабушки или родители. У нас дома всегда стояла тарелочка, где мама замачивала фасоль. Она должна набухнуть. Замачиваете хотя бы на 8 часов, на ночь. Обязательно в чистой воде", – рассказала врач.

Он пояснила, что замачивание позволяет быстрее сварить продукты – соответственно, они меньше питательных веществ теряют при термической обработке – а также помогает лучше усвоить растительный белок.

Также Мельничук поделилась малоизвестным лайфхаком:

"В воду добавляете или соль, или ложечку яблочного уксуса, или немножко сока квашеной капусты. Это усиливает ферментацию. Тогда процесс замачивания и открывания полезных свойств становится чуть лучше. Не надо много – чайную или столовую ложку на мисочку, где вы замачиваете".

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Кроме того, по словам диетолога, бобовые в пост необходимо сочетать с овощами и зеленью.

"Основная проблема зимой – получить какие-то полезные и питательные вещества. Поэтому нам нужно в каждый прием пищи добавлять овощи – хотя бы четверть, а в идеале до половины тарелки. И зелень. Во время поста нам как никогда нужны источники фолиевой кислоты, а это обычно зеленые продукты. Можно купить кинзу, рукколу…", – посоветовала Мельничук.

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