Занимаясь изменением школьного питания, я стал часто общаться с детьми, чтобы понять, какая еда им нравятся. Теперь я точно знаю, что детское сердце трепещет перед разными котлетками. Особенно, если речь заходит о наггетсах. У нас принято считать, что наггетсы – это плохо, ведь их продают в McDonald’s. Но я предлагаю забыть о том, что это вредно и дать детям то, что они хотят. Только мы готовим вкусные и полезные куриные наггетсы в духовке. Запоминайте рецепт.

Ингредиенты:ИНГРЕДИЕНТЫ

Куриное филе – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 100 гр.

Паприка (по вкусу)

Соль, перец (по вкусу)

Панировочные сухари

Как приготовить куриные наггетсы?КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ С КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ

Делаем фарш из куриного филе. Добавляем паприку, соль, перец и формируем наггетсы.Берем три емкости. В одной у нас будет слегка взбитое яйцо, во второй – мука, а панировочные сухари – в третьей.Обмакиваем наггетсы сначала в муке, потом в яйце, а потом обваливаем в панировочных сухарях.Выкладываем наггетсы на противень и ставим на 20 минут в духовку, разогретую до 180°С.

Ну вот, наггетсы готовые. Еще их можно подавать для детей с клюквенным соусом. Хочу заметить, что во Франции наггетсы готовятся по такому же рецепту, но панировочные сухари в равных долях смешиваются с пармезаном.

Я не собираюсь полностью убрать старые блюда из школьного меню, просто считаю, что их нужно сделать посовременнее и с красивыми презентациями, чтобы пища выглядела живой и яркой. Ведь можно не просто намазать кучку картофеля на тарелку и сделать “волну”, как это делают в нынешних школах, а показать блюда более интересно. При этом, не прикладывая много усилий.

Ведь питание сильно влияет на наше здоровье. Кроме этого, то, что мы едим в детстве, формирует наши вкусовые предпочтения во взрослом возрасте. Поэтому очень важно, чтобы дети правильно питались в школьных столовых, а блюда, которые там готовят, были качественными и вкусными. Ведь я еще помню себя в юные годы, когда не хотел есть те безвкусные и некрасивые блюда. А теперь я имею возможность это изменить для самого себя в прошлом и для других детей сейчас. Надеюсь, все получится.