Приверженцам правильного питания необязательно отказываться от традиционных блинов на Масленицу – классические рецепты можно слегка видоизменить, сделав их более диетическими и полезными.

О том, как приготовить вкусные блинчики без пшеничной муки и сахара, в эфире ObozTV рассказала кулинарный эксперт и кондитер, финалистка известного шоу "МастерШеф" Наталья Левензон.

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По ее словам, белую пшеничную муку в блинах можно заменить цельнозерновой, гречневой, кукурузной.

"Легко можно заменить рисовой мукой, получаются очень вкусные блинчики. Лично готовила", – посоветовала Левензон.

Как вариант она предложила замешивать тесто из нескольких видов муки. В соотношении, например, 50 на 50.

Если добавить растительное масло в тесто, то жир во время жарки не потребуется avrorra.com

А сахар в тесте для блинов вообще будет излишним, заверила кондитер.

"Я сахар никогда не кладу, у меня блинчик нейтральный. Щепотка соли, и сахар можно вообще не класть", – отметила она.

Левензон добавила, что с молоком тоже можно экспериментировать. Если его заменить шпинатным соком, то получатся зеленые блинчики, а если свекольным – то красные. Можно испечь блины и на обычной воде.

Что касается сливочного масла, то оно, по ее мнению, придает блинчикам неповторимый вкус.

"Сливочное масло дает такую "кремовость", которую не даст подсолнечное масло. Поэтому я всегда делаю напополам, "ни нашим, ни вашим". Добавляю чуть-чуть сливочного для вкуса и подсолнечного", – призналась кулинар.

Левензон уточнила, что если положить 2-3 ложки подсолнечного масла в тесто, то сковородку не нужно будет смазывать жиром перед каждым блинчиком.

Блины можно приготовить без муки и молока avrorra.com

Как писал OBOZREVATEL, 24 февраля в Украине началась Масленица – один из самых древних и самых веселых праздников, который отмечается на протяжении недели. Традиционно на Масленицу пекут множество блинов с самыми разными начинками.

Ранее консультант по питанию Галина Купцова поделилась рецептами блинчиков, которые не навредят талии.

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