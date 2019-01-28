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/Здоровое питание

Без вреда для здоровья: диетолог назвала оптимальный темп похудения

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Оптимальным темпом похудения, который не вредит здоровью, является постепенный сброс веса. В среднем человек должен терять от 500 г до килограмма в неделю.

Таким образом ему удастся не набрать вес сразу после окончания диеты, написала на своей странице в Facebook диетолог Светлана Скосарь. Те, кто худеют слишком быстро, рискуют не только быстро восстановить сброшенные килограммы, а и приумножить их.

"Если у вас есть лишний вес, то даже похудения на несколько килограмм (например, на 5-10% от общей массы тела), может принести пользу для здоровья, а именно способствовать нормализации артериального давления, уровней холестерина и глюкозы в крови", – пояснила плюсы диеты врач.

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Названа самая эффективная диета для похудения
Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Кроме этого, приводя себя в форму, люди уменьшают риск развития хронических заболеваний. В то же время диетолог отметила, что для похудения без вреда для здоровья необходимо соблюдать физическую активность и уделять ей 30-90 минут каждый день.

Как писал OBOZREVATEL, консультант по здоровому образу жизни рассказала, как похудеть после праздников. В первую очередь эксперт порекомендовала посещать 1-2 раза в неделю баню — это избавит от 2-5 лишних килограммов.

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Место
Украина
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