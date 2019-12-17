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/ Здоровое питание

Без вреда для фигуры: диетолог поделилась рецептами диетических десертов

1.1т
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Принято считать, что, если вы придерживаетесь диеты для похудения, сладости для вас под категорическим запретом.

Некоторые переносят отсутствие вкусняшек на столе совершенно спокойно, а некоторым очень сложно обойтись без хотя бы малюсенького кусочка десерта.

Консультант по питанию Галина Купцова не настаивает на излишней строгости в диете. Более того, она поделилась с читателями MedOboz несколькими рецептами десертов, которые можно есть (в меру, конечно же), не боясь за фигуру.

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Магия

Запеканка с сухофруктами

Для приготовления этого блюда подготовьте полстакана риса, по трети стакана изюма, кураги и инжира, а также 2 столовые ложки рисового крахмала, растительное масло и мед по вкусу.

Промойте хорошенько рис, затем отварите его до готовности. Сухофрукты также промойте, мелко нарежьте и залейте кипятком на 20 минут (после – слейте воду). Далее отправьте к рису все ингредиенты (но помните, что сухофрукты и без того сладкие, потому не усердствуйте с медом), тщательно перемешайте все и отправьте в смазанный маслом противень.

Поставьте запеканку в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте до появления румяной корочки.

Овсяные коржики

Этот вкусный десерт прекрасно подойдет к завтраку или на перекус. Чтобы его приготовить, возьмите стакан овсяных хлопьев, пару бананов, полстакана сухофруктов, горсть любимых орехов и чайную ложку корицы.

Отварите овсянку до готовности, бананы разомните в пюре, сухофрукты хорошенько промойте, мелко нарежьте и залейте кипятком (минут на 20), орехи измельчите. Затем приготовьте тесто, смешав все ингредиенты, сформируйте небольшие тонкие коржики и разложите их на устланном пергаментной бумагой противне. Выпекайте десерт в разогретой до 200 градусов духовке около 25-30 минут.

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Грильяж на скорую руку

С приготовлением этого десерта справится даже ребенок. Вам понадобится 200 г микса орехов (берите те, что вам нравятся, желательно 3-5 видов), 100 г сухофруктов – чернослив, инжир, черный изюм и курагу, 3 столовые ложки меда, ½ чайной ложки уксуса.

Измельчите орехи и мелко нарежьте замоченные предварительно сухофрукты. Растопите мед на паровой бане, добавив к нему уксус (или лимонный сок). После хорошенько перемешайте все компоненты, чтобы получилось своеобразное тесто. Сформируйте из него круглые конфеты, разложите их на тарелку (предварительно лучше застелить ее пищевой пленкой) и отправьте в холодильник застывать. При желании, можно украсить грильяж кокосовой стружкой и посыпать корицей.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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