Без сахара и лишних калорий: опубликованы лучшие варианты перекусов

Фуд-блогер с медицинским образованием Анесто Шайнидис поделился лайфхаками о здоровом и полезном питании.

Он предложил несколько видов перекусов, в которых нет сахара и ненужного жира, пишет Life.

Один из них – это цельнозерновой тост с листом салата, куриной грудкой и помидором. Для десерта – только натуральные фрукты. Пектин — фруктовый сахар: невозможно переесть, вы всегда насытитесь до того, как получите слишком много калорий.

Классический вариант: творог с йогуртом, фруктами и медом. Нарезаем фрукты маленькими квадратиками, делаем из творога творожные шарики и закатываем туда по 3–4 фруктовых кубика. Обмакиваем в мед и обсыпаем мелкими орешками. Все натуральное, полезное и, главное, низкокалорийное.

Smak.ua

По тому же принципу фуд-блогер советует покупать перекусы в магазинах. Они должны быть нежирными, без соусов на основе майонеза или растительного масла. В них обязательно должны быть овощи и нежирный источник белка. Десерты — не сладкими за счет рафинированного сахара. Это ключ к раннему насыщению без переедания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологподелилась списком быстрых, вкусных и полезных завтраков, которые позволят не только сэкономить время, но и получить необходимый набор витаминов и минералов, а также сохранить фигуру стройной.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!