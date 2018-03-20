Без мяса и хлеба: у Супрун взялись за рацион украинцев

Здоровый рацион – это не только отсутствие фастфуда и газировки. Это еще и "умная" дозировка специй и приправ. Диетологи ведь уже давно твердят, что с солью стоит быть осторожнее.

В Минздраве совершенно согласны с заявлениями о вреде соли. В частности, у Супрун говорят, что суточная норма соли составляет 5 г, а все, что свыше - приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, гипертонии и сердечной недостаточности.

Чтобы избежать "пересола", в главном медицинском ведомстве Украины рекомендуют следовать таким рекомендациям:

Избегайте готовых соусов, солений, рыбных и мясных полуфабрикатов, а также хлеба;

Внимательно читайте этикетки: если соль стоит вначале состава продукта, значит ее там слишком много;

В процессе приготовления пищи заменяйте соль более полезными альтернативами.

Кроме того, в Минздраве рассказали, какие продукты содержат много соли и чем их заменить.

Итак, в ведомстве предлагают заменить популярные сорта хлеба (украинский, белорусский, батон, багет и чиабатту) цельнозерновым, мясные и рыбные полуфабрикаты - домашними малосольными блюдами и рыбы и мяса, а магазинные соусы и приправы - домашними, с меньшим количеством соли и большим содержанием трав.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о том, как соль влияет на внутренние органы.