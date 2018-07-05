Все знают, что в каждом приеме пищи необходимо сочетать белки, жиры и углеводы хорошего качества.

Белки будут обеспечивать насыщение, жиры - вкус, углеводы - энергию и клетчатку.

Подобный подход идеален для восстановления контроля аппетита.

Я хочу внести некоторые коррективы, ведь не все белки, жиры и углеводы одинаково полезны.

Не секрет, что современные продукты питания сильно различаются по качеству содержащихся в них белков, жиров и углеводов, поэтому скрупулезно учитывать их количество в продуктах не имеет смысла.

В разных продуктах может содержаться одинаковое количество белка, предположим, 20 г на 100 г продукта. Но в одном случае это будет полноценный белок (куриное мясо), а в другом белок неполноценный по аминокислотному составу (бобовые), в котором не хватает 1-2 важных для организма аминокислот.

Это же касается и углеводов. Есть простые сахара, вызывающие при избыточном потреблении нарушение углеводного обмена (хлеб из муки высшего сорта, белый рис, конфеты, сахар и др.), а есть углеводы, богатые витаминами, микроэлементами, фитонутриентами и клетчаткой (некрахмалистые овощи, крупы без глютена - гречка), которые полезны для организма.

Что касается жиров, то есть жиры крайне вредные для организма (трансжиры, содержащиеся в фастфуде), а есть полезные (омега-3 жирные кислоты рыбы, орехов, льняного масла, авокадо и оливкового масла).

Совет: конечно, важно следить за количеством съеденного, но ещё важнее учитывать качество Б/Ж/У.

Большое значение имеет и способ приготовления продуктов. Так, можно испортить полноценные белки, полезные углеводы и жиры неправильным термической обработкой.

Совет 2: самый выгодный способ приготовления продуктов — варка, тушение, приготовление на пару и в мультиварке. Самый невыгодный – жарка в панировке в подсолнечном масле, а также запекание в духовке или микроволновке, приготовление на гриле.