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/ Здоровое питание

Бананы нельзя есть утром: диетолог назвал причину

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Известный диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок.

По словам специалиста, такой вариант завтрака – один из худших, сообщает журнал Times now. Джоффри пояснил, что есть бананы с утра – плохая идея, поскольку фрукт на 25 процентов состоит из сахара.

"Бананы дадут вам быстрый импульс энергии, но вскоре вы устанете и почувствуете голод. Их можно назвать природными конфетами – съеденные утром без ничего, эти плоды приведут к увеличению уровня сахара в крови и спровоцируют обостренный аппетит, приводящий к перееданию", – пояснил диетолог.

Бананы нельзя есть утром: диетолог назвал причину

Он заметил, что бананы богаты калием, клетчаткой, магнием и другими необходимыми питательными веществами, которые во многом способствуют здоровью, но одних лишь фруктов недостаточно, чтобы поддерживать организм до обеда.

"Употребление одних только плодов является плохой идеей. Нужно сочетать их с полезными жирами - арахисовым маслом, натуральным йогуртом, кашами, которые нейтрализуют действие сахара и предотвратят всплеск инсулина. Без такой балансировки многие преимущества бананов теряются, в то время как в крови увеличиваются уровни сахара и кислоты", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время беременности женщины могут снизить лишний вес, если будут придерживаться правильного питания.

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Автор
Глеб Иванов
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