С причинами неуемного аппетита разобрались. Теперь с меня лайфхаки, как укротить аппетит.

Рефлекторный аппетит

Вам придется научиться разрывать шаблоны – научитесь любыми способами блокировать не желаемое вами поведение. Например, вы знаете, что приятный запах пищи сводит вас с ума. Держите под рукой альтернативные запахи, которые позволят вам стирать воспоминания о предыдущем аромате. К таковым, относится кофе. Небольшой мешочек с несколькими кофейными зернами не займет в вашей сумочке много места.

Эмоциональный аппетит

Каждый раз, когда рука потянется за очередной порцией чего-нибудь вкусного, остановитесь и задайте себе вопрос – как вы чувствуете себя физически, какие эмоции испытываете? Преодоления эмоционального аппетита начинается с умения распознавать свои истинные чувства.

Далее вам нужно освоить навык переключения эмоций и научиться выбирать правильные способы изменения эмоционального состояния. Для изменения эмоционального состояния расширяйте круг своих удовольствий. Продумайте уже сейчас пять-семь занятий, которые вы никогда не делали, но которые могли бы доставить вам ряд положительных эмоций.

Социальный аппетит

Учитесь четко говорить слово "нет". Вы имеете полное право на отказ. И бояться, что подумают другие, не стоит. На завтра все уже забудут, что вы не съели десерт, а здоровье останется на годы. Если же вы всё-таки стесняйтесь, сошлитесь на лечащего врача, который порекомендовал вам на время отказаться от каких-либо продуктов.