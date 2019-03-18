Антисанитария, просрочка и плесень: как украинцев травят в кофейнях

В украинских кофейнях посетителей травят просроченным молоком и другими добавками.

Об этом рассказал исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов. Он отметил, что кроме реализации просроченных товаров, существует множество нарушений санитарных норм, передает "Сегодня".

"Проблем, связанных с пищевыми продуктами, хватает. Во-первых, это реализация просроченной продукции, во-вторых, нарушение санитарных норм. Это как и раньше носит стихийный характер. Потребители часто жалуются на продавцов, работающих без перчаток", – рассказал Несмиянов.

Эксперт добавил: результаты их проверки показали, что больше половины магазинов торговали просрочкой.

"Что касается так называемых раскладок, то среди них есть такие, где торгуют шоколадом, срок годности которого истек два года тому назад. Был случай, когда печенье было просрочено на пять лет. Незадолго до нашего разговора я был в магазине, где обнаружил просроченные торт, масло, яйца и кефир", – рассказал он.

Также критическая ситуация наблюдается в местах, торгующими кофе.

"В них часто добавляют просроченное молоко, которое скупают за копейки в торговых сетях. В одной из кофеен во время одного из рейдов с журналистами мы обнаружили топинги, просроченные на девять месяцев!" – подчеркнул Несмиянов.

Глава "СПУ" посоветовал покупать кофе в местах, где выдают чек.

"Это хоть какая-то гарантия качества продукта. Кстати, недавно был случай, когда при проверке в стаканчик с кофе попали осколки колбы, в которую насыпают зерна. Мало того, на этой точке в кофемашину заливали позеленевшую воду. Такой она была из-за того, что наливалась из позеленевшей от грязи тары", – подытожил он.

Кофе с молоком

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев травят на рынках и в супермаркетах.

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