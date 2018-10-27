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/Здоровый рацион

И не больше: врач назвала безопасную для здоровья дозу алкоголя

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Украинцам, заботящимся о своем здоровье, следует полностью отказаться от употребления крепкого алкоголя. Исключение можно сделать для вина, однако норму человек должен высчитать, исходя из своего веса.

Об этом в эфире ObozTV рассказала диетолог Галина Незговорова. По ее словам, крепкие алкогольные напитки – слишком большая нагрузка для печени.

"Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса. И не больше", - подчеркнула диетолог.

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"Это при отсутствии хронических заболеваний. Если есть, не дай бог, болезни сердечно-сосудистой системы, следует подумать 10 раз, надо ли употреблять алкоголь", - добавила она.

Эксперт также категорически не рекомендовала согреваться алкоголем в период наступления холодов.

"При перепадах температуры, когда человек употребляет алкоголь, а потом еще и старается согреться, нередко можно попасть в реанимацию с ухудшением самочувствия и здоровья", - объяснила она.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, какие лекарства опасно мешать с алкоголем.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Галина Незговорова
Место
Украина
Объекты
алкогольздоровьедиета
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