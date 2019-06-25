Начну с того, что по моему мнению БАДы в принципе лучше не пить никому, потому что:

недоказанная эффективность;

недоказанная безопасность;

подмена понятий, например, вместо компенсации гипотиреоза принимать L-тирозин и маку перуанскую.

Но если рассуждать не так категорично, как я, то на том же айхербе можно найти хороший витамин Д, железо, В12, мелатонин, омега. Но все же есть БАДы, с которыми ТОЧНО не стоит экспериментировать.

Кальций

Девушки часто себе сами назначают кальций для красивых волос и ногтей (хотя это придатки кожи, а не костей). В результате можно получить передозировку кальцием, а она грозит многими последствиями, включая камни в почках. Не пейте кальций без назначений врача!

Железо

При самоназначении "поднять гемоглобин", неправильно подобрав дозу, можно получить определенную токсичность вплоть до гемосидероза.

Антиоксиданты

Особенно витамины А и Е, особенно для беременных – особо опасны. Оба метаанализа, последний из которых был в 2007 году показали увеличение риска смертности при приеме антиоксидантов.

Экстракт зеленого чая

Исследования показывают, что может вызывать поражения печени. Лучше пить просто зелёный чай.

Те, что ниже, не эффективны, но и не опасны.

Витамин С – не работает для лечения и профилактики простуды, легко и просто получить из еды.

Хондропротекторы – просто не помогают, ещё и очень дорогие.

Коэнзим Q10 – он нужен при митохондриальной миопатии и энцефаломиопатии у младенцев. В остальных случаях практически бесполезен, от старения не защищает.

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