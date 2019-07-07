А ноги худые! Супрун предупредила об опасности жира "на боках" и животе

Наличие жира на "боках" и животе у мужчин может привести к серьезным последствиям и ухудшению здоровья.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"У мужчин не редкость худые ноги при наличии "боков" и живота, которыми почему-то не принято беспокоиться. А зря. При этом индекс массы тела может быть в норме. Риск выдает регулярная покупка широких в талии брюк и соотношение талии к бедрам, которое давно превысило 0,9 или даже 1", – предупредила она.

Супрун отметила, что в данном случае речь идет о внешнем, то есть абдоминальном жире.

"Но возможны варианты. Жир может откладываться под кожей живота или спины, или в середине, вокруг органов. И вот последний случай как раз и есть "взрывчаткой", что существенно увеличивает риск ряда заболеваний, низкого качества жизни и преждевременной смертности. Такой жир называется висцеральным", – пояснила глава Минздрава.

При этом Супрун отметила, что избежать проблем со здоровьем, то нужно правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

"Регулярно измеряйте индекс массы тела, окружность талии и ее соотношение с бедрами, уровень холестерина крови, а также следите, не возникает ли одышка", – добавила министр.

Ожирение

Также глава Минздрава посоветовала достаточно спать, есть простую пищу, без транс-жиров. Нужно в рацион добавлять ягоды и фрукты. К тому же физические нагрузки способствуют нормализации индекса массы тела.

Еще следует отказаться от алкоголя и сладких напитков. И немаловажно следить за уровнем стресса, подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун рассказала, что поцелуи приносят людям не только моральное удовольствие, но и определенным образом благотворно влияют на их здоровье.

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