6 продуктов, которые полезны для печени

Печень является основным детоксикантом в вашем теле, и она может полностью справиться с умеренным потреблением алкоголя, жирной пищи и сладостей. Этот орган превращает токсины в отходы, очищает кровь и усваивает питательные вещества и лекарства, чтобы они могли использоваться организмом.

Но печень легко может пострадать, если человек постоянно питается неправильно.

Одним словом, ключ к здоровой печени - правильная пища. Мы собрали список из шести продуктов, употребление которых помогает печени функционировать.

1. Кофе и чай

Ученые выяснили, что умеренное потребление кофе защищает печень от многих болезней. Как это работает? Кофе снижает риск развития цирроза и рака печени благодаря своей способности предотвращать накопление жировых клеток, одного из маркеров заболеваний печени. Во время исследований выяснилось, что идеальной дозой является три чашки кофе в день.

Также исследования показывают, что употребление зеленого чая благоприятно влияет на состояние печени, но для ощутимого эффекта следует пить 5 чашек чая в день.

Черный чай имеет схожее действие на печень, и медики советуют обязательно пить несколько чашек черного чая в те дни, когда в вашем рационе есть большое количество жирной пищи. Вы можете пить столько чая любого сорта, сколько захотите каждый день, но обязательно проконсультируйтесь с доктором, если это количество превышает 10 чашек.

2. Грейпфрут

Грейпфрут отлично подходит для печени благодаря антиоксидантам, которые в нем содержаться. Речь о таких веществах как нарингенин и нарингин, они защищают клетки печени, предотвращают чрезмерный рост соединительной ткани и уменьшают количество накопленного в печени жира.

Во время опытов на крысах ученые выяснили, что нарингин улучшает способность печени метаболизировать алкоголь и противодействует его негативным эффектам.

Поэтому в следующий раз, прежде чем отправиться на веселую вечеринку, съешьте грейпфрут, и это облегчит симптомы похмелья, а ваша печень скажет вам "спасибо".

3. Черника и клюква

Черника и клюква содержат категорию антиоксидантов, называемых антоцианинами. Употребление в пищу черники и клюквы ежедневно в течение 3-4 недель защищает печень, предотвращая развитие поражений, рубцовой ткани и фиброза. Черника, в частности, усиливает иммунную клеточную реакцию, а также антиоксидантные ферменты. Экстракт черники также ингибирует рост раковых клеток печени в исследованиях в пробирках, поэтому на данный момент ученые пытаются выяснить, действительно ли черника может предотвращать раковые заболевания у человека.

4. Виноград

Виноград, особенно красные сорта, содержит несколько полезных растительных соединений. Вероятно, вы слышали о ресвератроле, известном как отличный повод пить красное вино. Ресвератрол помогает печени, уменьшая воспаление и защищая от повреждения свободными радикалами. Медики предполагают, что регулярное потребление винограда снижает риск развития рака.

5. Колючая груша

Опунция, или колючая груша на самом деле является типом съедобного кактуса. Возможно, вы не сможете найти его в своем местном продуктовом магазине, но поискать все же стоит, потому что этот интересный фрукт уменьшает симптомы похмелья. Участники исследования сообщили, что чувствуют меньше тошноты, сухости во рту и недомогания, если они пьют экстракт опунции перед употреблением алкоголя.

Опунция

6. Свекла

Свекла содержит антиоксиданты категории, называемой беталаин. Эти соединения отлично подходят для уменьшения окислительного повреждения и воспаления в печени, а также для увеличения детоксикации ферментов.

Хотя большинство исследований было проведено на соке свеклы, можно предположить, что результат будет аналогичным, если употреблять в пищу целую свеклу.

Эти продукты естественным образом очищают печень, помогая организму справиться с последствиями негативного влияния вредной еды, пишет Health and human. Когда печень перегружена сахаром, алкоголем и жирной пищей, она становится неспособной все усваивать и начинает продуцировать жировые отложения, что приводит к болезням не только печени, а и всего организма.

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