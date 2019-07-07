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/Здоровое питание

Как избежать вреда соли: известная диетолог дала ответ

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Соль может приносить пользу, если не употреблять ее слишком много.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, как уберечь себя от вреда этой незаменимой добавки.

Она отметила, что соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нужна организму, но в ограниченном количестве.

Чтобы избежать вреда Фус рекомендует:

  • не досаливать блюда, которые содержат соленые продукты;

  • пить достаточное количество воды;

  • использовать морскую или каменную соль, обогащенную йодом;

  • на досол использовать около 5 граммов вдень.

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Сколько соли можно использовать на подсаливание еды / Дневная норма Соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нам нужна. Но в ограниченном количестве ☝ Почему? 🤔 ♦ Соль уже содержится в овощах, кашах, рыбе, приготовленных продуктах - например в хлебе и сыре. ♦ Соль заманивает также, как и сахар. Когда мы лакомимся чем-то соленым, в организме выделяется гормон удовольствия. Вот почему мы едим соли больше, чем нужно. А большое количество соли в организме приводит к отеку. 1 грамм соли задерживает от 70 до 100 мл воды в организме. Если вы наелись селедки или соленых огурцов - плюс килограмм на весах на следующий день. И это закономерно. Чтобы соль приносила пользу, а не вред, я рекомендую: . ✅ не досаливать блюда, которые содержат соленые продукты: салат с фетой или брынзой, бутерброд с соленой рыбой. ✅ Пить достаточное количество воды. Но не больше своей нормы. ✅ Использовать морскую или каменную соль, обогащенную йодом. Она полезнее экстры, которую очистили. ✅ На досол использовать около 5 г. Это дневная норма. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее MedOboz сообщал, что чрезмерное употребление фастфуд способствует раннему старению мозга.

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Тема
Здоровье
Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Тег
питание
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