Как избежать вреда соли: известная диетолог дала ответ

Соль может приносить пользу, если не употреблять ее слишком много.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, как уберечь себя от вреда этой незаменимой добавки.

Она отметила, что соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нужна организму, но в ограниченном количестве.

Чтобы избежать вреда Фус рекомендует:

не досаливать блюда, которые содержат соленые продукты;

пить достаточное количество воды;

использовать морскую или каменную соль, обогащенную йодом;

на досол использовать около 5 граммов вдень.

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