Высыпания на теле: врач рассказала, о чем они предупреждают

Прыщики и пятна на теле причиняют не только косметические неудобство. Даже если они не беспокоят (не болят и не чешутся), это может быть сигналом о сбоях в органах и системах, которые требуют быстрой реакции во избежание серьезных нарушений.

Дерматолог Ольга Игнатьева предупреждает, что, например, сыпь на подбородке может быть серьезным поводом для обращения гинекологу или урологу, а на лбу - говорит о необходимости сходить к гастроэнтерологу.

"Появление высыпаний на лице и теле – всегда повод обратиться к дерматологу, при этом будьте готовы, что он направит вас к другому узкопрофильному специалисту. Ведь не всегда они являются признаком кожной инфекции или аллергии, часто от того, где именно "посыпало", можно предположить, в каком месте начались нарушения, и кто из врачей поможет решить эту внешнюю и внутреннюю проблему", - объяснила доктор.

MedOboz выяснил, какие же кожные проявления о чем могут предупреждать.

Высыпания на коже Pinterest

Прыщики и красные пятна вдоль линии роста волос

Вероятно, так проявляются сбои на уровне печени и желчного пузыря. Вам стоит обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование (УЗИ, возможно МРТ).

Болезненные воспаленные прыщики в области лба, носу, скул и щек

Это симптом нарушения пищеварения. Возможно причина кроется в вашем питании – переели острого, дорвались до фастфуда либо вовсе питаетесь от случая к случаю и как придется. Попробуйте пару дней придерживаться диеты, если не помогает, отправляйтесь к гастроэнтерологу.

Жировики на веках, угревая сыпь над бровями, воспаления на кончике носа

Так кожа реагирует на сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Часто это сигнал о развитии атеросклероза, гипертонии, сердечной недостаточности и пр. Так что стоит лишний раз посетить кардиолога и пройти назначенное обследование, в частности, кардиограмму и УЗИ сосудов.

Посыпало крылья носа

Это может быть симптомом нарушений в дыхательной системе, в частности, развития заболеваний легких и бронхов. Поэтому не поленитесь сделать флюорографию и, если понадобится, УЗИ.

Гнойная сыпь или красные воспаленные прыщики на подбородке

Явный симптом нарушений в мочеполовой системе, например, наличия инфекций, передающихся половым путем, или дисбаланса половых гормонов. Поможет разобраться гинеколог или уролог.

Сыпь на шее

Это также признак гормонального сбоя, но не обязательно именно в половых гормонах. Тут решить вопрос поможет эндокринолог. Вероятно, так "заговорила" щитовидка.

Высыпания на плечах

Так сигнализируют нарушения в области кишечника, частая причина которых – постоянные стрессы. Вам нужно обратиться к гастроэнтерологу и возможно даже к психологу. В любом случае помимо симптоматических средств вам вероятно припишут еще и успокоительные.

Мелкие прыщики на груди

Они часто "выскакивают" из-за сбоев в поджелудочной железе. Это может быть спровоцировано как неправильным питанием, так и серьезными эндокринными заболеваниями, например, сахарными диабетом. Потому визит к врачу откладывать не нужно. Скорее всего вас направят на анализ крови на сахар и УЗИ поджелудочной.

Болезненные прыщи вокруг лопаток

Так проявляет козни печень. Возможно дело в избытке алкоголя или жирной пищи, но перестраховаться визитом к гастроэнтерологу все-таки стоит. Скорее всего вам нужно будет сдать печеночные пробы (анализ крови) и пройти УЗИ-обследование.

Гнойная сыпь на ягодицах и бедрах

Так организм может отреагировать на интоксикацию, серьезное игнорирование канонов здорового питания и сбои в пищеварении. Чтобы решить эту интимную проблему, нужно отправляться к гастроэнтерологу. По результатам обследований (анализы крови, мочи, УЗИ органов брюшной полости и пр.) он установит точную причину и назначит лечение.

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