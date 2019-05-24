Врачи рассказали, как летом уберечься от меланомы

Летом для защиты и предотвращения появления меланомы нужно использовать солнцезащитный крем и носить правильную одежду.

Об этом "Фактам" рассказала глава руководитель Центра диагностики родинок и рака кожи Института дерматокосметологии доктора Богомолец Ирина Сидоренко.

Врач отметила, что меланома может появиться даже в таких неожиданных местах, как уши.

"Почти одновременно в нашу клинику обратились два молодых человека, и у обоих мы обнаружили меланому на ушных раковинах. Конечно, мы сразу порекомендовали удалить эти новообразования. Но то, что они имеют такую локализацию, не случайно. Многие уже привыкли на пляже или во время прогулки наносить на кожу солнцезащитный крем. Но мало кто защищает ушные раковины. А это делать необходимо. К тому же важно, выходя из дома, правильно одеваться: одежда должна быть из натуральной ткани, с длинным рукавом. Из головных уборов предпочтительнее шляпа с полями", – пояснила она.

Также Сидоренко добавила, что нужно проходить обследования, ведь иногда меланомы могут появляться из невуса (доброкачественное образование, похожее на темную выпуклую родинку).

"Например, кератомы практически не перерождаются. Это поверхностные образования. Они могут сами слущиваться, теряя ороговевший слой. Но ни в коем случае нельзя их сдирать, травмировать. Удалить надо кожное образование, которое находится в "неудобном" месте: на шее (если человек носит цепочку) или в области талии, где родинку задевает ремень. Один пациент, любитель бани, еженедельно парился, растирался, хлестал себя веником — и в результате "замучил" родинку. Она переродилась в злокачественное новообразование, потому что раз в неделю получала термический ожог и травму", – рассказала врач.

Симптомами перерождения родинки являются асимметрия, неровные края, изменение цвета, кровоточивость и прочее.

Лечение меланомы

Как сообщал OBOZREVATEL, рак прямой кишки вошел в тройку наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!