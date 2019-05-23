Видео с жизнью клещей в коже человека шокировало всех

В сети появилось видео жизни клещей Демодекс на человеческой коже. В шокирующем ролике показано, как эти микроскопические существа размером 0,3 мм перемещаются по вашей коже, обосновывают себе в порах "домики", занимаются сексом, питаются, и растят потомство, пока вы спите.

Новое видео раскрывает зрителям мрачную реальность: что на самом деле происходит на вашем лице ночью.

Видео показало жизнь лицевых клещей, которые прячутся в ваших порах

Эти крошечные существа проникают в поры кожи, питаются натуральными жиром, и вылезают обратно, чтобы спариться, пока человек сладко спит.

Они живут в ваших порах, питаясь кожным салом - натуральными маслами, которые производит ваша кожа

После того, как клещи позанимались сексом на поверхности кожи, они вползают обратно в поры, чтобы отложить там свои яйца - прокладывая путь для следующего поколения Демодекса.

Как бы мрачно это ни звучало, хорошая новость заключается в том, что клещи относительно безопасны.

Восьминогие клещи Демодекс постоянно проживают в волосяных фолликулах, которые покрывают наши лица.

Они выживают, питаясь натуральными маслами, которые производит человеческая кожа, известными как кожное сало.

Эти существа чаще всего встречаются в волосяных фоликулах вокруг глаз и иногда оказывают влияние на ваши веки и ресницы.

"Я думаю, что они не наносят человеку вред своим обычным способом существования. Если бы Демодекс был паразитом, огромное количество людей ощутило бы на себе все негативные последствия", - сказала Меган Теммс, ученый из Университета штата Северная Каролина.

Но некоторые исследования показали, что лицевые клещи могут ухудшать состояние кожи, например, провоцировать розацеа.

В большинстве случаев иммунная система человека легко справляется с Демодексом, но в некоторых случаях клещ начинает неконтролируемо размножаться и приводить к кожным проблемам.

Дерматологи предупреждают, что в редких случаях заражения пациенты могут испытывать зуд или шелушение кожи, покраснение, повышенную чувствительность кожи и жжение.

У этих неприятных жучков восемь лапок и они являются родственниками обычных клещей и пауков.

Если вы думаете, что хороший скраб для лица поможет избавиться от них, то вы очень ошибаетесь. Средств, которые бы убили их всех – просто не существует.

Демодекс – часть естественной и здоровой экосистемы кожи человека.

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