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/Дерматология

Видео с жизнью клещей в коже человека шокировало всех

1.4тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео жизни клещей Демодекс на человеческой коже. В шокирующем ролике показано, как эти микроскопические существа размером 0,3 мм перемещаются по вашей коже, обосновывают себе в порах "домики", занимаются сексом, питаются, и растят потомство, пока вы спите.

Новое видео раскрывает зрителям мрачную реальность: что на самом деле происходит на вашем лице ночью.

Видео показало жизнь лицевых клещей, которые прячутся в ваших порах

Видео показало жизнь лицевых клещей, которые прячутся в ваших порах

Эти крошечные существа проникают в поры кожи, питаются натуральными жиром, и вылезают обратно, чтобы спариться, пока человек сладко спит.

Они живут в ваших порах, питаясь кожным салом - натуральными маслами, которые производит ваша кожа

Они живут в ваших порах, питаясь кожным салом - натуральными маслами, которые производит ваша кожа

После того, как клещи позанимались сексом на поверхности кожи, они вползают обратно в поры, чтобы отложить там свои яйца - прокладывая путь для следующего поколения Демодекса.

Как бы мрачно это ни звучало, хорошая новость заключается в том, что клещи относительно безопасны.

Восьминогие клещи Демодекс постоянно проживают в волосяных фолликулах, которые покрывают наши лица.

Они выживают, питаясь натуральными маслами, которые производит человеческая кожа, известными как кожное сало.

Эти существа чаще всего встречаются в волосяных фоликулах вокруг глаз и иногда оказывают влияние на ваши веки и ресницы.

Видео с жизнью клещей в коже человека шокировало всех

"Я думаю, что они не наносят человеку вред своим обычным способом существования. Если бы Демодекс был паразитом, огромное количество людей ощутило бы на себе все негативные последствия", - сказала Меган Теммс, ученый из Университета штата Северная Каролина.

Но некоторые исследования показали, что лицевые клещи могут ухудшать состояние кожи, например, провоцировать розацеа.

В большинстве случаев иммунная система человека легко справляется с Демодексом, но в некоторых случаях клещ начинает неконтролируемо размножаться и приводить к кожным проблемам.

Дерматологи предупреждают, что в редких случаях заражения пациенты могут испытывать зуд или шелушение кожи, покраснение, повышенную чувствительность кожи и жжение.

У этих неприятных жучков восемь лапок и они являются родственниками обычных клещей и пауков.

Если вы думаете, что хороший скраб для лица поможет избавиться от них, то вы очень ошибаетесь. Средств, которые бы убили их всех – просто не существует.

Демодекс – часть естественной и здоровой экосистемы кожи человека.

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