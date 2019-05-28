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/Дерматология

В появлении прыщей заподозрили вину мобильных телефонов

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Британский косметический хирург Яннис Александридис рассказал о причинах возникновения прыщей в разных зонах лица.

Доктор сказал, что разработал свою методику выявления причин и лечения угревой сыпи у взрослых.

В появлении прыщей заподозрили вину мобильных телефонов

По его данным, сейчас это самое распространенное кожное заболевание.

ЗОНА: Верх лица

Доктор Александридис отмечает, что угри в верхней части лица (чаще всего появляются возле бровей, на скулах, и носу) возникают из-за чрезмерного выделения кожного сала. Причиной неправильной работы сальных желез верхней части лица медик называет злоупотребление разными косметическими средствами для волос, а также плохим питанием.

ЗОНА: Нижняя половина лица

Причиной угрей, сконцентрированных внизу на щеках и на подбородке, доктор называет гормональные колебания и использование мобильного телефона. Во время разговора по телефону человек прислоняет аппарат к лицу, что способствует распространению бактерий на коже.

ЗОНА: Все лицо

Если прыщи равномерно покрываютвсе лицо, то доктор возлагает вину за это на факторы окружающей среды, диету и бактериальный дисбаланс в организме.

Что делать?

Очищение и отшелушивание являются ключом к предотвращению появления угрей. Доктор Александридис рекомендует очищать лицо несколько раз в день.

"Я бы также предложил использовать скрабы на кислотной основе, чтобы аккуратно удалять мертвые клетки кожи, помогая очистить закупоренные поры и одновременно очистить лицо", - сказал он.

Яннис Александридис

Яннис Александридис

"Умывайтесь утром, чтобы удалить кожное сало, скопившееся на лице ночью во время сна, и дважды, а иногда и трижды - вечером, чтобы удалить пыль и грязь, скопившуюся на коже в течение дня", - добавил доктор.

Он также настоятельно советует смывать с лица косметику, сразу, как возвращаетесь домой, чтобы предотвратить забивание пор.

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Филимонова Лариса
Филимонова Лариса
Моя благoдаpнocть вcем тем, ктo пoказал мнe чyдo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁kx8dbzu Пpoстo пройдя oпрос получилa пoчти полугодoвyю зaрплату)) Пользyйтeсь, покa еcть возможнoсть=)
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