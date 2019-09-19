В Индии у мужчины 5 лет рос "дьявольский рог": фото

В Индии 74-летнему мужчине удалили жуткое новообразование, которые возникло у него после травмы. Роговая кератома на его голове достигла целых 10 сантиметров.

Неприятное образование прозвали "дьявольским рогом", однако "владелец" не избавлялся от него целых пять лет, пишет Daily Mail.

По словам мужчины, рог ему особого дискомфорта не приносил и он просто просил парикмахера его подпиливать. Пациент решился на удаление только из-за того, что рог продолжал расти.

Роговая кератома Daily Mail

"Кожа успешно зажила сразу после удаления", – пояснил доктор Гаджбий, который проводил операцию.

Как писал OBOZREVATEL, в Индии на шее у 12-летней местной жительницы образовалась огромная опухоль, которую британские СМИ назвали "второй головой". Опухоль у Сурбхи Бен из штата Гуджарат проявилась в возрасте трех лет, затем перешла на лицо, и к 12 годам покрыла всю шею. Ее размер сопоставим с футбольным мячом

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал