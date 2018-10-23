Снижает риски заболеть: ученые назвали неожиданную пользу кофе

Ученые из Института Циндао (Китай) пришли к выводу, что регулярное употребление кофеина снижает риск возникновения кожного заболевания — розацеи.

Его симптомами являются расширение сосудов на лице, покраснение и воспаление, пишет Medical Xpress. В исследованиях медиков приняли участие 82 737 женщин, у которых изучали их здоровье и развитие заболеваний.

За весь период наблюдения врачи обнаружили 4 945 случаев розацеи, при этом чем больше испытуемые пили кофе, тем меньший риск у них был заболеть. При этом отмечается, что ранее бытовало мнение о том, что кофеин способствует развитию розацеи.

"Наши результаты показывают, что не стоит ограничивать потребление кофеина, чтобы избежать этой болезни. Однако необходимы дальнейшие исследования этой взаимосвязи", — говорится в выводе медиков.

Как писал OBOZREVATEL, многие медики все же не рекомендуют злоупотреблять кофе. Хорошо влияя на одни органы, этот напиток способен навредить целому ряду других.