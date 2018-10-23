МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Дерматология

Снижает риски заболеть: ученые назвали неожиданную пользу кофе

1.9тЧитать материал на украинском

Ученые из Института Циндао (Китай) пришли к выводу, что регулярное употребление кофеина снижает риск возникновения кожного заболевания — розацеи.

Его симптомами являются расширение сосудов на лице, покраснение и воспаление, пишет Medical Xpress. В исследованиях медиков приняли участие 82 737 женщин, у которых изучали их здоровье и развитие заболеваний.

За весь период наблюдения врачи обнаружили 4 945 случаев розацеи, при этом чем больше испытуемые пили кофе, тем меньший риск у них был заболеть. При этом отмечается, что ранее бытовало мнение о том, что кофеин способствует развитию розацеи.

Новости
Замедляет старение мозга: ученые рассказали о пользе популярной диеты

"Наши результаты показывают, что не стоит ограничивать потребление кофеина, чтобы избежать этой болезни. Однако необходимы дальнейшие исследования этой взаимосвязи", — говорится в выводе медиков.

Как писал OBOZREVATEL, многие медики все же не рекомендуют злоупотреблять кофе. Хорошо влияя на одни органы, этот напиток способен навредить целому ряду других.

Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины