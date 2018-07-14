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Только не сметана! Супрун рассказала правду о солнечных ожогах

1.9тЧитать новость на украинском

При солнечных ожогах ни в коем случае нельзя наносить на кожу сметану, масло, мочу, жир, жирные крема или другие народные средства.

Навредить могут даже некоторые медицинские мази и пенки на жирной основе, как дексопантенол, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Сложно сказать, почему люди когда-то решили: чем быстрее я намажу ожог от солнца сметаной, маслом или зубной пастой, тем лучше мне станет", - написала она.

www.facebook.com/ulanasuprun

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По ее словам, это очень плохой вариант первой помощи при солнечном ожоге, так как это в буквальном смысле ожог кожи, который человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения.

"Такие ожоги бывают разной степени - от легкого покраснения и незначительной припухлости к образованию множественных и крупных пузырей. В зависимости от степени ожога помощь тоже нужна разная, от лечения в домашних условиях - до обращения в медучреждение", - напомнила министр.

В любом случае, рассказала Супрун, пострадавшего следует поместить в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. После этого следует:

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  • охладить ожоговые участки водой или приложить на 5-10 минут пузырь со льдом или другой холодный предмет;

  • при наличии ожогов большой площади можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид);

  • в случае симптомов общего перегрева - смочить кожу холодной водой, положить на крупные сосуды (шея, бедра, паховые складки) пузырь со льдом, завернутый в чистую ткань, или холодные компрессы;

  • поврежденную кожу обработать водорастворимыми препаратами - тримистин, пантестин, мирамистин.

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Если ожоги сильные и образовались пузыри, то, за советом Супрун, следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Однако, если волдырей много и они более 1 см в диаметре, следует обязательно обратиться в медучреждение.

Пострадавшему также следует пить много жидкости. Мазать пораженные участки жирными кремами, мазями и другими средствами можно с 5-6 суток после получения УФ-ожогов, напоминает министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развенчала действенность популярной фитнес-процедуры.

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Тема
Первая помощь
Персона
Ульяна Супрун
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