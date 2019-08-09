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/ Блоги - Дерматология

Татьяна Святенко
Татьяна Святенко
Доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории Все статьи автора

Родинка превращается...: как предупредить рак кожи

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Конец лета – хороший повод пересчитать свои родинки. После нескольких месяцев активного солнца их количество и качество может измениться и порой не в лучшую сторону. Что важно знать о родинках, какие изменения должны насторожить и что в этом случае следует делать?

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Говорят, что много родинок на коже – это к счастью. Охотно поддерживаю любые позитивные установки, но тут как дерматолог уточнила бы: чтобы счастье ничем не омрачалось, счастливому обладателю россыпей меланоцитарных невусов (да, да, именно так мы, медики, называем родинки на своем, научном языке) стоит удвоить защиту от солнца и контролировать темные пятна на своей коже. Родинки, по сути, ни что иное – как скопление клеток меланоцитов, специализирующихся на выработке коричневого пигмента меланина, который, собственно, и определяет цвет кожи и склонность к загару. Его запасы зависят от генетики и еще от количества времени, которое человек обычно проводит на солнце: синтез меланина растет под действием ультрафиолетовых лучей.

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Нет места на нашем теле, где бы не могли не появиться родинки. Иногда они возникают даже на слизистых: в полости рта, на языке, во влагалище, анальном отверстии. Основная разметка родинок на карте тела обычно происходит в детстве и юности, какая-то часть их может еще добавляться до 30-40 лет. Дальше по законам биологии, их количество медленно тает. Но если отдельные объекты продолжают появляться, они требуют контроля и исследований. Счастливую жизнь родинки могут испортить только в нескольких случаях: невус приподнимается над поверхностью кожи и цепляется за вещи. В этой ситуации он может травмироваться, воспаляться, и если это случается часто – рискует переродиться в меланому – разновидность рака кожи. Такая же опасность грозит любителям солнца, пляжа и шезлонгов: солнце в больших количествах тоже может запустить процесс перерождения. Неприятно, если кожу покрывают так называемые множественные атипические невусы неправильной формы с неровной пигментацией. Их риск к злокачественному перерождению более высок, чем у других родинок. А вот необычные голубые невусы – родинки синего цвета и галоневусы – родинки, окруженные светлым кольцом, совершенно безобидны и могут исчезнуть сами по себе. Удалять их нет никакого резона.

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Американское общество по борьбе с раком предложило свой алгоритм определения безопасных родинок. Согласно ему, при варианте нормы:

  • форма родинки круглая, симметричная;

  • без "рваных" краев;

  • однотонная, без лишних вкраплений;

  • не больше 6 мм в диаметре;

Людям, отмеченным большим количеством родинок-пятнышек, есть смысл регулярно осматривать свою кожу – раз в месяц – точно. Особенно, если некоторые невусы меняют цвет и форму, кровоточат, покрываются корочкой или сильно отличаются от других. Сфотографируйте подозрительные родинки, чтобы отслеживать дальнейшие изменения. Если они на спине – пусть это сделает кто-то из родственников. В случае кардинальных изменений формы, цветы, границ, размеров невусов, запишитесь на прием к дерматологу.

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Чтобы узнать о родинке все, я использую дерматоскоп. Этот прибор увеличивает любые отметки на коже в 10-20 раз, позволяя изучить структуру и характер самых маленьких и бледных пятен и новообразований. Это совершенно не больно, зато очень информативно. На основании полученной информации вместе с пациентом мы решаем: оставить или удалять. Как правило, радикальная процедура оправдана в трех случаях: если есть сомнения по поводу диагноза (в этом случае родинку необходимо вырезать и исследовать под микроскопом), родинка регулярно травмируется или приносит эстетический дискомфорт.

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Советую людям со светлой кожей и россыпью родинок по всему телу быть очень осторожными с солнцем. Загорать, сгорать и посещать солярий – абсолютно не ваша тема. Защищайтесь от активных солнечных лучей соответствующей одеждой, надевайте шляпу с широкими полями: она защитит лицо, шею, уши. Не забывайте про солнцезащитные очки: они будут беречь от ультрафиолета глаза и нежную кожу век. Время между 11:00 и 15:00 лучше всего проводить в тени, но если очень нужно выйти на улицу, не забудьте про солнцезащитный крем с высокой защитой SPF 50 или 50+ для защиты от UVB лучей. Для защиты от UVA лучей выбирайте кремы с логотипом UVA и/или 4 или 5 UVA-звездами. Щедро наносите его на кожу за полчаса до выхода на улицу (разовая порция для тела должна быть не меньше рюмки), повторяйте процедуру каждые два часа и сразу после купания и вытирания полотенцем.

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Известный актер Хью Джекман в этом смысле идеальный пример – после того, как пару лет назад он в пятый раз удалил родинку на носу, переродившуюся в меланому, без солнцезащитного крема он на улицу не выходит. И настоятельно рекомендует поступать так же всем своим поклонникам. Увы, от рака кожи не застрахован никто, включая самых лучшие, богатых, красивых и известных из нас.

Родинка превращается...: как предупредить рак кожи

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Автор
Татьяна Святенко Татьяна Святенко
Место
Украина
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